Nowy Huawei P30 i P30 Pro – czym się różnią?

Huawei P30, a Huawei P20

Telefony Huawei cieszą się coraz większą popularnością wśród użytkowników smartfonów. Następca Huawei P20 pojawi się na rynku pod koniec marca. Jakie nowe funkcjonalności zyskają modele P30 i P30 Pro? Użytkownicy będą mogli liczyć na wsparcie takich opcji, jak: bezprzewodowe ładowanie, skaner linii papilarnych (umieszczony tuż pod ekranem) oraz wyświetlacz o dużej rozdzielczości – QHD+ (pojawi się w modelu P30 Pro). W przeciwieństwie do modelu P20, najnowsze propozycje nie będą posiadały prostokątnego wcięcia w górnej części ekranu. Zastąpi je niewielki notch, czyli wycięcie w kształcie kropli wody.

Huawei P30 i P30 Pro – jak będą wyglądać?

Na podstawie udostępnionych przez producenta zdjęć można zauważyć, że najnowsze modele smartfonów od Huawei, będą znacznie różnić się od siebie wyglądem. To nowość w przypadku tej marki. Do tej pory, modele z tej samej serii wyglądały bardzo podobnie. Tak było, chociażby w przypadku serii Mate – 20 i 20 Pro. Wspomniane egzemplarze były na tyle podobne, że gdyby nie różnice w rozmiarze, łatwo można byłoby je pomylić. Według dostępnych informacji, P30 Pro będzie wizualnie podobny do Mate 20 Pro. Wizualnie wyróżnią go centralnie umieszczone aparaty, które będą ułożone na kształt prostokąta, a nie jak w przypadku Mate – kwadratu. Z kolei model P30 ma przypominać telefony z serii P20. Wyróżni go niewielkie wcięcie w ekranie oraz trzy aparaty w lewym, górnym rogu na tylnym panelu.

Najnowsze smartfony od Huawei – porównanie aparatów

Huawei, już od modelu P9 przyzwyczaił swoich użytkowników do wysokiej klasy aparatów fotograficznych. W nowej serii flagowców, można spodziewać się kolejnych usprawnień w tej kwestii. Główny aparat w P30 ma zyskać obiektyw 40 MPix i 5-krotny, bezstratny zoom optyczny. Pozostałe aparaty będą miały 20 MPix i 8 MPix. Natomiast z przodu będzie umieszczony 24 MPix aparat, również z opcją szerokokątną. Natomiast model P30 Pro, będzie miał z tyłu aż cztery aparaty. Jeden z nich ma mieć 38 MPix i aż 10-krotny zoom optyczny. Aparat będzie w stanie wykryć głębię ostrości na podstawie pomiaru czasu, w jakim światło ze źródła dotrze do konkretnego obiektu, a następnie, po odbiciu, wróci do matrycy. Więcej informacji na temat poszczególnych modeli smartfonów Huawei można znaleźć na tej stronie: http://www.t-mobile.pl/pl/oferta_specjalna/smartfony-huawei/.