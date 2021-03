Nowoczesne listwy oświetleniowe

Nowoczesne gzymsy oświetleniowe Gzymsy LED co warto wiedzieć ? Sufity podwieszane, czyli eleganckie oświetlenie do salonu ?

Korzystając z poniższych porad, nie tylko samodzielnie wybierzesz gzyms oświetleniowy, ale też zamówisz je u doświadczonego dostawcy, który w razie potrzeby pomoże ci dobrać gzyms i inne elementy oświetleniowe. Dzięki temu łatwo uzyskasz wymarzony efekt i odmienisz wystrój wnętrz swojego domu lub mieszkania.

Nowoczesne gzymsy oświetleniowe

Popularne gzymsy wykonane ze styroduru sprawdzą się przede wszystkim w eleganckich wnętrzach, salonach, gabinetach czy też w kuchni. Oprócz zapewnienia dobrego doświetlenia świetnie podkreślą charakter wnętrza. Mnogość form i kształtów sprawia, że każdy będzie mógł wybrać gzyms dostosowany do własnych potrzeb i preferencji. Poza walorami wizualnych do ich zalet można zaliczyć lekkość oraz łatwość montażu, do którego potrzebny będzie klej do sztukaterii, oraz akryl stosowany na łączeniach elementów. Listwy oświetleniowe będą przydatne przy kamuflowaniu krzywizn sufitu, dodatkowo pomogą optycznie powiększyć pomieszczenie. Z reguły gzymsy ścienne, jak i sufitowe są gotowe do pomalowania na wybrany kolor, dzięki czemu możemy je dopasować do koloru wnętrza. Gzymsy oświetleniowe dostępne są w sklepie internetowym manufakturarzeczy.pl, gdzie nie tylko znajdziesz różnego rodzaju produkty, ale też skorzystasz z atrakcyjnych cen. W ofercie sprzedawcy znajdziesz między innymi gzymsy: LED, prostokątne, zakończone łukiem czy też sufity halogenowe i różnego rodzaju listwy oświetleniowe, które w zależności od formy, przystosowane są do montażu na ścianie lub bezpośrednio do sufitu. Dzięki dostępności różnych wariantów oraz uwzględniając praktyczne aspekty, mogą zostać wykorzystane do różnych celów dekoracyjnych.

Gzymsy LED, co warto wiedzieć ?

Jeżeli masz wątpliwości, czy gzyms oświetleniowy wykonany ze styroduru będzie spełniał Twoje wymagania, przedstawiamy kilka porad. Każda listwa występuje w różnych wymiarach, co za tym idzie detale takie jak np. szerokość rynienki LED, czy wysokość ścianki bocznej pomiędzy wariantami może być różna. Gzymsy są jednak tak skonstruowane by były w pełni użyteczne bez względu na wybraną opcję. Dodatkowo może zdarzyć się, że światło pochodzące z LEDów będzie przebijać przez ściankę listwy, w takim przypadku gzyms z LEDami warto dodatkowo wyposażyć w taśmę aluminiową, która zapobiegnie przebijaniu światła oraz je rozproszy. Listwa oświetleniowa z LEDami pozwala na grę światłem, jeżeli wybierzemy rozwiązanie z taśmą LED jedno kolorową, należy pamiętać, że musimy zaplanować miejsce na zasilacz a w przypadku taśm LED RGB dodatkowo na sterownik. Chociaż, nie są to duże elementy, warto je zakamuflować, ponieważ nie każda listwa będzie w stanie je zakryć. Z pewnością argumentów przemawiających za tym, aby wybrać gzyms oświetleniowy z LED, jest naprawdę wiele, warto jednak zaplanować rozlokowanie wyżej wymienionych elementów przed montażem. Pod względem praktycznym gzymsy mogą pomóc ukryć krzywiznę sufitu, ukryć kable przy sufitowe prowadzone np. do ekranu projektora oraz doświetlić punktowo pomieszczenie lub ważne elementy. Do dyspozycji są również gzymsowe zabudowy karniszy czy szyn sufitowych odgrywających rolę maskownicy. Osłona karnisza, co ważne występuje również z wycięciem na taśmę LED. Listwy oświetleniowe wykonane są z lekkiego i zarazem stosunkowo wytrzymałego materiału, jakim jest styrodur XPS. W przypadku uszkodzenia listwę można zaszpachlować. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://manufakturarzeczy.pl/gzymsy. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego wzoru i rozmiaru gzyms jest nie tylko świetną ozdobą, która podkreśla charakter wnętrza, ale ma wiele praktycznych zastosowań i jest doskonałym źródłem dodatkowego światła. Warto więc rozważyć odświeżenie wnętrz w swoim domu, szczególnie że sztukateria nie wymaga specjalistycznej wiedzy podczas montażu.

Sufity podwieszane, czyli eleganckie oświetlenie do salonu ?

W kontekście doświetlenia salonu warto zwrócić uwagę na sufity halogenowe dostępne pod linkiem https://manufakturarzeczy.pl/sufity-halogenowe. Dzięki nim możemy powiększyć optycznie salon, skierować punktowo światło halogenowe na istotne elementy lub ukryć niedoskonałości sufitu jak np. pęknięcia. Rozmieszczenie halogenów zależy od indywidualnych preferencji, dlatego sufity dostarczane są bez otworów na oprawy halogenowe, które należy wyciąć indywidualnie przed montażem. W parze z halogenami można zastosować taśmę LED i wykorzystać rady o których pisaliśmy powyżej. Mimo że gabarytowo z reguły sufity halogenowe są większe od gzymsów ściennych, w przypadku sufitów podwieszanych z LED również przed ich montażem warto zaplanować miejsce na zasilanie oraz zwrócić uwagę na wysokość żarówki halogenowej. Sufity podwieszane halogenowe podobnie jak gzymsy montowane są przy użyciu kleju do sztukaterii. Mogą być montowane po obwodzie całego pomieszczenia lub wzdłuż wybranej ściany. Sufit halogenowy prosty, bez żadnych dodatków może zostać umieszczony tak naprawdę w dowolnej części sufitu. Zarówno w nowoczesnych jak i klasycznych wnętrzach można zastosować listwę halogenową dodatkowo wyposażoną w podcięcie LED na jej tylnej ściance. To rozwiązanie w którym sufit podwieszany z LED jest nieco oddalony od ściany pozwala na wydobycie dodatkowego światła przy podstawie sufitu. Taka kompozycja świetnie prezentuje się niemal w każdym pomieszczeniu.