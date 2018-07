Nowe narzędzie do promowania postów

Postbooster służy do automatyzacji promocji postów na Facebooku, a jego główną zaletą jest możliwość ustawienia reguł promocji postów jeszcze przed ich publikacją. Administrator danego fanpage’a, nie musi promować każdego posta z osobna, tylko definiuje w jaki sposób i po jakim czasie od jego opublikowania ma on być promowany. Nowe narzędzie automatycznie dostosowuje typ kampanii facebookowej do formatu promowanego posta.

Marcin Hołyst, jeden z twórców narzędzia twierdzi, że celem było stworzenie narzędzia, któremu przyświeciłaby idea ”prościej już się nie da”. Jest to szczególnie istotne dla administratorów stron facebookowych małych i średnich firm oraz blogerów, którzy regularnie publikują treści, a następnie każdą z nich promują w podobny, powtarzalny sposób.

Źródło: Knowledge Hub