Nowa usługa oparta na blockchain

Usługa BCS ma być łatwa w użyciu, wydajna i uniwersalna. Może być wykorzystywana m.in. w implementacji danych, Internecie przedmiotów (IoT), a także uwierzytelnianiu tożsamości, zdalnej opiece zdrowotnej, Internecie pojazdów (IoV) oraz wielu innych dziedzinach. W jej ramach oferowana jest również pomoc w tworzeniu ekosystemu technologicznego. Zalety BSC to:

otwartość i łatwość użycia – wbudowana zgodność z Hyperledger Fabric 1.1 i Kubernetes, charakteryzująca się prostą konfiguracją, wdrożeniem w ciągu kilku minut oraz automatycznym systemem E2E O&M (eksploatacja i konserwacja),

– wbudowana zgodność z Hyperledger Fabric 1.1 i Kubernetes, charakteryzująca się prostą konfiguracją, wdrożeniem w ciągu kilku minut oraz automatycznym systemem E2E O&M (eksploatacja i konserwacja), elastyczność i wydajność – wiele inteligentnych algorytmów, elastyczne przełączanie, dynamiczne łączenie lub rezygnacja z wielozadaniowych węzłów i elementów składowych oraz fizyczne zarządzanie zasobami w oparciu o kontenery (technologia służąca płynnemu przejściu z jednego systemu na drugi),

– wiele inteligentnych algorytmów, elastyczne przełączanie, dynamiczne łączenie lub rezygnacja z wielozadaniowych węzłów i elementów składowych oraz fizyczne zarządzanie zasobami w oparciu o kontenery (technologia służąca płynnemu przejściu z jednego systemu na drugi), efektywność kosztowa – niższe koszty rozwoju i wdrożenia, wygoda pay-per-use, niższe koszty O&M dzięki automatycznemu skalowaniu i aktualizacji/zwrotów na żądanie,

– niższe koszty rozwoju i wdrożenia, wygoda pay-per-use, niższe koszty O&M dzięki automatycznemu skalowaniu i aktualizacji/zwrotów na żądanie, ochrona prywatności – pełne zarządzanie i izolacja użytkowników, kluczy i zezwoleń, wielopoziomowe szyfrowanie oraz zapewnienie prywatności.

Co ważne, korzystając z BCS, firma może stworzyć system blockchain dopasowany do własnej działalności w zaledwie 5 do 10 minut.

Źródło: Huawai