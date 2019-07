Nowa platforma ma pomóc wydawcom w pozyskiwaniu czytelników mediów cyfrowych

Infor IT wprowadził na rynek platformę do digitalizacji treści SCRIPTOO. Platforma ta działa w trybie prywatnej chmury obliczeniowej i umożliwia wydawcom zautomatyzowaną konwersję publikacji składanych w pakiecie Adobe® InDesign® do postaci artykułów w formacie HTML, sformatowanych zgodnie z układem danego tytułu i zintegrowanych z unikalnym rozwiązaniem aktywnych plików PDF.

E-wydania dostępne są z poziomu aplikacji mobilnych (Android i iOS), tworzonych indywidualnie dla każdego wydawcy, jak również poprzez przeglądarkę internetową. Takie podejście pozwala wykorzystać prezentowane treści zarówno na małych ekranach smartfonów, jak i na ekranach komputerów.

Istotnym elementem rozwiązania jest integracja e-wydań z kanałem wiadomości wydawcy, co umożliwia stały kontakt z czytelnikiem oraz zamieszczanie najnowszych, „gorących” materiałów jeszcze przed publikacją nowego numeru.

Mechanizm ten jest jednocześnie nośnikiem do przekazu reklamowo-promocyjnego, wzbogaconego o treści multimedialne i interaktywne, który wydawca może wykorzystać do dystrybucji informacji i materiałów na dowolnych wydarzeniach (szkoleniach, konferencjach, promocjach itp.).

Źródło: Grupa INFOR PL