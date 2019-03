Niosą pomoc, bo mają na to czas i moc - czyli o dzisiejszych kobietach w biznesie

Statystycznie to panie w Polsce są lepiej wykształcone, ale wciąż w wielu firmach najwyższe pozycje zajmują mężczyźni, a tylko nielicznym kobietom udaje się wejść do zarządów. Na podstawie raportu Hays, opublikowanego pod koniec 2017 roku, wynika, że jedynie 15% dyrektorów zarządzających i prezesów firm działających w Polsce to kobiety. W zarządach brakuje pań, mimo że 42% z nich aspiruje do objęcia stanowiska dyrektorskiego lub roli prezesa firmy. Wspomniane badania pokazują, że 25% badanych kobiet (wobec 18% mężczyzn) jest zdania, że ich obecny pracodawca nie pomaga realizować planu kariery.

Te wskaźniki wynikają z wielu czynników. Niezaprzeczalnie jednym z najistotniejszych jest konieczność pogodzenia życia zawodowego z obowiązkami rodzicielskimi. Aż 65% kobiet i tylko 38% mężczyzn zadeklarowało, że w swojej karierze napotkali na przeszkody w pogodzeniu pracy z wychowywaniem dzieci.

Istotnym problemem na rynku jest nadal spora różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn. W raporcie opracowanym w 2018 roku "Czas na kobiety" przygotowanym przez Kongres Kobiet, wykazano, że np. w Warszawie sekretarka zarabia średnio 700 zł mniej niż mężczyzna na tym samym stanowisku, główna księgowa prawie 2000 zł mniej, podobnie projektantki systemów IT – tam różnica wynosi już ok. 2700 zł. Przeprowadzone badania wskazują, że w wielu firmach system płac jest różny w zależności od sytuacji rodzinnej pracownika. Zdarza się, że żonaci mężczyźni zarabiają więcej niż single. Mężatki mogą się spotkać z odwrotną sytuacją – proponowana im płaca może być niższa niż singielek.

W takiej sytuacji kobiety często decydują się na założenie własnej działalności gospodarczej. Prowadzenie własnego biznesu jest szansą na odnalezienie się w realiach zawodowych, ale i… na realizację marzeń. Wymaga to dużego zaangażowania i poświęcenia większej ilości czasu niż na etacie. Zdecydowanie nie jest to praca „od – do”. Jednak daje też możliwość takiego zarządzania czasem, aby pogodzić rozwój firmy z życiem rodzinnym, czemu sprzyjają nowe technologie. Nowe rozwiązania, szczególnie te projektowane na urządzenia mobilne, umożliwiają coraz lepsze zarządzanie czasem i obowiązkami. Do obsługi spraw bankowych za pomocą smartfona przyzwyczaiła się już większość z nas. Udogodnieniem, która sprawdza się w życiu pracujących na własny rachunek, jest też niewątpliwie aplikacja, którą można określić jako wirtualny sekretariat. Szybkie i elastyczne mechanizmy wyszukiwania pozwalają zyskać cenne minuty. To wszystko przekłada się na zaoszczędzony czas, który kobiety mogą przeznaczyć rodzinie lub na realizację swoich pasji.

Źródło: EBI24