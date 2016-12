Nieostrożność na Chomikuj.pl może sprawić, że wydawnictwo zażąda tysięcy złotych

W marcu tego roku Dziennik Internautów wspominał o pewnym wydawnictwie, które żąda tysięcy złotych za udostępnienie jego książek w serwisie Chomikuj.pl. Co istotne, do tego udostępnienia nie musi dochodzić poprzez wgranie książek na serwer. Wystarczy, że użytkownik Chomikuj.pl skorzysta z oferowanej przez ten serwis funkcji "zachomikowania" pliku, czyli skopiowania pliku na własne konto.

Wydawnictwo DW Longpress jest znane w internecie z działań przeciwko takim internautom, którzy "zachomikowali" pliki z jego książkami i w ten sposób dokonali udostępnienia chronionych dzieł. Co ważne, te osoby mogły dokonać naruszenia absolutnie nieświadomie.

Niedawno swoją historię opisała nam jedna z Czytelniczek, która miała taki problem. Wysłała do nas długi list, który do celów publikacji lepiej będzie skrócić. Niemniej warto przedstawić jej przypadek (pisownia zgodna z oryginałem):

Posiadam konto na serwisie Chomikuj.pl jak tysiące innych osób. Zdarza się że „chomikuję” tzn. przenoszę pliki innych użytkowników na swoje konto. Tak też musiało się stać z książkami językowymi, o które zostałam posądzona przez wydawnictwo, że rozpowszechniałam je bez uprawnień. Z tym że sprawa jest dla mnie o tyle krzywdząca, że wszystko obyło się bez mojej wiedzy, ponieważ nie przeniosłam bezpośrednio książek do nauki języka włoskiego jak i niemieckiego wydawnictwa Longpress na swoje konto. Jak się domyślam książki były ukryte w folderach całego pliku, który musiałam przenieść na swoje konto.

(...)

Ja również zostałam oskarżona o to, że prawdopodobnie z mojego konta inni użytkownicy przenieśli książkę na swoje konto a więc rozpowszechniałam utwory objęte prawami autorskimi. Sprawę skierowano do prokuratury. Rok temu odwiedził mnie w domu dzielnicowy, który spisał moje zeznania. Byłam w szoku ponieważ nawet nie wiedziałam o co chodzi. Nie miałam pojęcia, że jakieś podręczniki znajdują się na moim koncie, które są objęte prawami autorskimi. Do tej pory nawet jeśli przeniosło się jakiekolwiek utwory objęte prawami autorskimi na swoje konto, to natychmiast serwis chomikuj wysyłał wiadomość, że takowy utwór znajduje się na moim koncie oraz automatycznie nakładał blokadę, że utwór pozostawał na moim koncie ale był niewidoczny (a więc nie możliwy do zachomikowania) przez innych użytkowników. W przypadku podręczników Longpress takiego zawiadomienia i takiej blokady nie było!!

(...)

Po pół roku od wizyty dzielnicowego dostałam wezwanie na policję w Gorzowie Wlkp. Stawiłam się i ponownie zostałam przesłuchana. Policjant spisując moje zeznania sam stwierdził , że sprawa wygląda dziwnie ale niestety musi wykonać to, co zostało mu zlecone. Z tego co szybko mogłam zobaczyć w aktach sprawy to jedynie to, że jako dowody przeciw mnie, mieli wydruki zrzutów z ekranu z moim kontem z Chomikuj.pl, na którym widoczny jest podręcznik do języka włoskiego oraz daty i godziny logowania się na koncie.

(...)

sam fakt, że człowiek ciągany jest na policję, przesłuchania, że dostaje pisma od prokuratury o wszczęciu postępowania to już samo to powoduje przerażenie. Dlatego wielu ludzi ze strachu woli się zapożyczyć ale zapłacić tzw. ugodę(3500 zł - 4000 zł) i mieć sprawę za sobą.