Niech moc będzie z Tobą! Znajdź z nami powerbank do tabletu

Ile razy powerbank naładuje tablet?

Pojemność (wyrażona w mAh) jest najważniejszym, często jedynym, parametrem istotnym podczas zakupu zbiornika energii. To, jak sprawdzi się on w przypadku konkretnego sprzętu, zależy w dużej mierze od pojemności baterii tabletu oraz strat energii w trakcie ładowania. Jeżeli korzystasz z ładującego się urządzenia, pobieranie energii również będzie zachodziło wolniej. Ogólna zasada brzmi: im bardziej intensywne wykorzystanie zbiornika energii, tym większą pojemnością powinien on dysponować.

Bank energii na co dzień…

Wybór najlepszego dla Ciebie powerbanka uzależniony jest od częstotliwości ładowania urządzeń multimedialnych. Używasz smartfona i tabletu codziennie? Jeśli wystarczy Ci pewność, że nie rozładują się, zanim dotrzesz do miejsca, w którym spokojnie je podładujesz, wybierz urządzenie o pojemności ok. 5000 mAh. Sprzęt o mniejszej pojemności jest zazwyczaj lżejszy i łatwo mieści się w kieszeni, dzięki czemu zawsze możesz mieć go pod ręką. Sprawdź, jaki powerbank będzie wygodny w transporcie.

… i do zadań specjalnych

Planujesz dłuższą wyprawę, więc zależy Ci na możliwości częstego ładowania sprzętów służących do nawigacji? Przenośna stacja zasilająca o pojemności równej lub większej niż 2000 mAh da Ci pewność, że zawsze będziesz w stanie skorzystać z tabletu. Przenośne akumulatory przeznaczone dla osób często podróżujących w góry posiadają też wzmocnioną obudowę, zabezpieczającą urządzenie przed uszkodzeniem w razie wypadku. Sprzęt nadaje się też do codziennego użytku, jednak waga i rozmiar mogą zmniejszyć komfort podczas szybkiego ładowania.

Funkcje dodatkowe

Chociaż podstawowym działaniem powerbanków jest gromadzenie energii niezbędnej do działania innych urządzeń elektrycznych, coraz więcej z nich wyposażonych zostaje w dodatkowe funkcje. Wśród dostępnych na rynku produktów znajdziesz więc przenośne akumulatory posiadające latarkę LEDową, przydatne zwłaszcza podczas wycieczek. Inne natomiast mają wbudowany wyświetlacza, na którym łatwo sprawdzisz poziom naładowania. Praktycznym dodatkiem jest też więcej niż jeden port USB. Dzięki temu nie musisz zastanawiać się, które urządzenie podłączyć jako pierwsze.

Jakie urządzenia naładujesz powerbankiem?

W naszym otoczeniu pojawia się coraz więcej elektroniki, działającej dzięki wbudowanym akumulatorom. Przenośnego zbiornika energii użyjesz z takimi urządzeniami jak:

- tablety

- smartfony i telefony komórkowe

- słuchawki bezprzewodowe

- aparaty cyfrowe

- laptopy.

