Niebawem CopyCamp 2018 - konferencja o społecznych i ekonomicznych aspektach prawa autorskiego

Konferencji towarzyszą warsztaty dla projektantów i twórców gier komputerowych. Będzie można się także nauczyć obliczania odszkodowań za naruszenia prawa autorskiego, skonsultować możliwość ochrony wzornictwa w Urzędzie Patentowym oraz zagrać w grę karcianą o prawie autorskim. Wystąpi ponad trzydzieści prelegentek i prelegentów, m.in.

• Brigitte Vézina, kanadyjska prawniczka z doświadczeniem w WIPO i UNESCO, badaczka prawnych aspektów ochrony kultur i prawa mody w Centre for International Governance Innovation, która opowie o zawłaszczeniach w modzie.

• Will Slauter, autor „Who Owns the News? A History of Copyright” nakreśli ciekawe tło dla debaty o planowanych przez UE dodatkowych prawach dla wydawców prasy.

• Eleonora Rosati (University of Southampton, EDHEC Business School, Queen Mary University of London), redaktorka Journal of IP Law & Practice, blogerka IPKat oraz The 1709 Blog, przedstawi zasady sądowego blokowania stron internetowych.

• Jane Secker, specjalistka od edukacji prawno-autorskiej i cyfrowej (City, University of London) i zarządzający prawami autorskimi na University of Kent Chris Morrison zaprezentują swoją grę karcianą o prawie autorskim.

Konferencja odbędzie się w Filmotece Narodowej - Instytucie Audiowizualnym. Tegoroczna, VII edycja konferencji organizowana jest w partnerstwie z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, Filmoteką Narodową - Instytutem Audiowizualnym, Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS oraz Google Polska.

Wstęp wolny, lecz wymagana jest wcześniejsza rejestracja na tej stronie.

Źródło: Fundacja Nowoczesna Polska; PAP