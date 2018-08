Nie wymieniaj tradycyjnie! Skorzystaj z kantoru online

Jeszcze do niedawna pierwszym i jedynym skojarzeniem, jakie mogliśmy mieć ze słowem waluta, był kantor stacjonarny. Tradycyjna budka na rogu, w której pani przyjmowała zarobione na zachodzie dolary – taki był wizerunek transakcji walutowych. Mniej więcej dekadę temu zaczęło się to zmieniać. Wraz z rozwojem usług internetowych, na ryku zaczęły pojawiać się serwisy, oferujące możliwość wirtualnej wymiany pieniędzy.

W ciągu dziesięciu lat swojej działalności serwisy takie jak Internetowykantor.pl, który był jednym z pierwszych na rynku, zdobyły ogromne zaufanie użytkowników, których teraz można liczyć w setkach tysięcy. Temu poznańskiemu e-kantorowi zaufało już 280 tysięcy klientów, do których każdego dnia dołączają kolejni.

Skąd to zaufanie do internetowej wymiany walut? Przede wszystkim transakcje internetowe są tak samo bezpieczne, jak te tradycyjne, w kantorze przy ulicy czy oddziale banku. Dlaczego? Bezpieczeństwo to zawdzięczamy takim samym zabezpieczeniom transakcji walutowych, jak w bankowości internetowej. Te procedury, stosowane przez Internetowykantor.pl, docenili organizatorzy plebiscytu Złoty Bankier, w którym Internetowykantor.pl otrzymał nagrodę nie tylko dla najlepszego polskiego e-kantoru, ale również nagrodzono go za najlepsze praktyki w dziedzinie bezpieczeństwa.

Co zatem trzeba zrobić, aby wymieniać pieniądze w Internecie? Rejestracja w kantorach internetowych jest bardzo prosta i intuicyjna. Wystarczy zarejestrować się na stronie Internetowykantor.pl i założyć własny profil użytkownika. Gdy nasze dane zostaną potwierdzone, możemy już rozpocząć wymianę. Wówczas przelewamy pieniądze z naszego konta złotówkowego i po wymianie możemy nimi dowolnie dysponować. Internetowykantor.pl daje swoim użytkownikom dodatkową funkcję przelewów zagranicznych – po wymianie, walutę możemy przelać na dowolne konto własne lub osoby trzeciej do 33 krajów. Tym sposobem możemy zapłacić np. za hotel czy wynajem samochodu.