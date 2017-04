NB-IoT - nowe możliwości i wyzwania Internetu Rzeczy

A wszystko to jest możliwe dzięki Internetowi Rzeczy (ang. “IoT” lub “Internet of Things”), który jest dziś gorącym tematem w świecie nowych technologii. IoT to, najprościej mówiąc, inteligentna sieć urządzeń wokół nas, które komunikują się między sobą i z nami – ludźmi.

Jednak coraz głośniej słychać o jeszcze jednym temacie, być może nawet gorętszym i dającym obietnicę zupełnie nowego wymiaru i jakości życia. Jest nim część zastosowań IoT nazywana wąskopasmowym Internetem Rzeczy (ang. “NarrowBand Internet of Things” lub “NB-IoT”).

Dlaczego NB-IoT?

Jednym z podstawowych warunków, dzięki któremu przedmioty w sieci Internetu Rzeczy mogą komunikować się między sobą, jest obecność właściwie dobranej sieci bezprzewodowej. Dla przykładu, dla domowej sieci o niewielkim zasięgu, która łączy ze sobą np. dwa komputery i tablet, wystarczy połączenie przez Ethernet lub WiFi.

A co, jeśli zależy nam na komunikacji z urządzeniami, które znajdują się w trudno dostępnych miejscach, np. w piwnicach lub głęboko pod ziemią? Jeśli chcielibyśmy wysyłać tylko niewielką porcję danych, ale na duże odległości? Jeśli chcemy uzyskać długą żywotność baterii zasilających komunikujące się przedmioty, np. liczniki wody lub gazu? Jeśli chcielibyśmy instalować dziesiątki tysięcy urządzeń bez obaw o wzajemne zakłócenia i dostępną dla każdego przepustowość? Odpowiedzią na te potrzeby i wyzwania jest NB-IoT. I nie jest to tylko kolejne modne hasło, ale prawdziwa rewolucja i zupełnie nowe możliwości.

Bardziej szczegółowo o technologii NB-IoT:

NB-IoT, a dokładniej LTE Cat NB1 (NB-IoT) Release 13, jest technologią zatwierdzoną w czerwcu 2016 przez organizację 3GPP opracowującą standardy w obszarze bezprzewodowej komunikacji mobilnej. Korzystając z większości protokołów i architektury sieci LTE, Narrowband IoT wykorzystuje tylko fragment zasobów radiowych LTE (stąd nazwa „wąskopasmowy”) do komunikowania się z urządzeniami Internetu Rzeczy. Maksymalna prędkość transmisji danych jest wtedy oczywiście mniejsza, ale za to znacząco poprawia się pojemność sieci.

Jak pokazuje grafika powyżej (źródło: “NARROWBAND IOT: Groundbreaking in the Internet of Things” by Deutsche Telekom AG), maksymalna szybkość komunikacji możliwa do uzyskania to 170 kbps w kierunku do urządzenia (downlink /DL) oraz 250kbps w kierunku od urządzenia do sieci (uplink / UL). Uzyskuje się ją przy wykorzystaniu kanału radiowego o szerokości zaledwie 200 kHz.

Rysunek: Korzyści technologii NB-IoT (źródło: “NARROWBAND IOT: Groundbreaking in the Internet of Things” by Deutsche Telekom AG)

Powyższy rysunek bardzo dobrze przedstawia podstawowe założenia tej technologii. W skrócie:

Technologia NB-IoT zapewnia bardzo dobrą dostępność w dotychczas trudno dostępnych miejscach oferując pokrycie radiowe do 20 decybeli lepsze w porównaniu z sygnałem GPRS. Żywotność urządzeń zasilanych 2 bateriami AA wynosi nawet 10 lat. Natomiast same urządzenia konstruowane są tak, żeby mogły pracować przez wiele lat bez konieczności dozoru technicznego. Moduł komunikacyjny w technologii NB IoT kosztuje znacznie mniej niż odpowiednik LTE, 3G, LoRa. W związku z tym, można budować rozwiązania masowe i takie, które do tej pory uznawane były za nieopłacalne. Technologia NB IoT pracuje w paśmie licencjonowanym, wymagającym koncesji operatora. Dlatego nie ma ryzyka zakłóceń i zablokowania łączności przez konkurujące ze sobą sieci.

Czołowym graczem na rynku NB-IoT jest Deutsche Telekom, właściciel sieci T-Mobile w Polsce, który pragnie rozwijać nowe produkty dla tej sieci i szybko wprowadzać je na rynek europejski. W tym celu, w połowie 2016 roku DT uruchomiło specjalny program - NB-IoT Prototyping Hub z laboratoriami w Bonn i w centrach innowacji hub:raum w Berlinie oraz Krakowie. Uczestniczące w Programie firmy otrzymały dostęp do trialowej sieci NB-IoT, niedostępnych jeszcze na rynku modułów komunikacyjnych, platformy Cloud of Things do zbierania i przechowywania danych z urządzeń Internetu Rzeczy, wsparcia technicznego ekspertów grupy Deutsche Telekom oraz ich bogatego doświadczenia w zakresie opracowania nowych modeli biznesowych. Podsumowanie Programu odbyło się 16 marca 2017 r. podczas NB-IoT Summit w Bonn w siedzibie Deutsche Telekom AG w Bonn. 16 partnerów zaprezentowało swoje w pełni działające rozwiązania z zastosowaniem technologii NB-IoT.

W lutym 2017 roku DT ogłosił, że nowy standard komunikacji będzie już niedługo dostępny w ofercie sieci komercyjnych w Polsce, Holandii, Niemczech, Austrii, Słowacji, Grecji, Chorwacji i na Węgrzech. Pierwsze pilotaże w Polsce są obecnie w fazie implementacji.

Wszystko wskazuje na to, że już za chwilę tak właśnie może wyglądać nasz świat. W niedługim czasie będziemy żyć w miastach i domach pełnych sensorów oraz inteligentnych przedmiotów, które nieustannie będą zbierać dane o nas i naszych działaniach - nie ważne, czy będziemy spać, pracować, robić zakupy czy spędzać czas ze znajomymi. Najważniejsze jest natomiast to, że dzięki rozwojowi nowych technologii nasze życie staje się łatwiejsze, przyjemniejsze, a dzięki temu coraz mniej czasu tracimy na zbędne, powtarzalne czynności.

Natalia Sokal