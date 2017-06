Nawigacja z Wi-Fi, opona w internecie rzeczy, przenośny głośnik. Przegląd #sprzęt

Do sklepów Biedronka trafiają budżetowe głośniki Outdoor Sound. Kolumna ma głośnik o średnicy 12 cali, z regulowanym efektem echo, emitującym klarowny dźwięk i wyposażona jest w kolorowe podświetlenie (diody). Muzykę można odtwarzać z bezprzewodowo ze smartfonów i tabletów, a także z nośników zewnętrznych. Wbudowany akumulator o pojemności 1800 mAh pozwala na pracę do 2 h bez dodatkowego zasilania. Kolumna waży 8,5 kg i ma wysokość 59 cm (źródło: materiał prasowy Hykker).

Firma PNY wprowadza nowy dysk flash USB Elite Type-C 3.1. Dysk, bez orientacji góra-dół (a dzięki temu łatwiejszy w obsłudze), jest kompatybilny z różnymi systemami operacyjnymi. Szybkość odczytu wynosi do 115 MB/s, zaś warunki pracy to 0-60°C (źródło: materiał prasowy firmy PNY).

Na liście są też dwie nowości od TomTom. TomTom GO PROFESSIONAL to rozwiązanie dla kierowców zawodowych, z dożywotnimi mapami aktualizowanymi przez Wi-Fi®, wyborem trasy dostosowanej do rodzaju pojazdu oraz punkty POI. Aplikacja współpracuje z asystentami głosowymi Apple'a i Google'a. Elementem rozwiązania jest też m.in. system ostrzegania przed korkami.

Podobne podejście zapewnia uniwersalna VIA 53, która umożliwia pobieranie aktualizacji przez Wi-Fi i odbieranie powiadomień ze smartfona czy korzystanie z asystentów głosowych (źródło: materiał prasowy firmy TomTom).

To na razie koncepcja - opona Eagle 360 Urban od Goodyear to przykład internetu rzeczy. Specjalna sieć czujników zbiera dane na temat nawierzchni czy pogody - po przetworzeniu są one wykorzystane np. do dostosowania kształtu bieżnika. Czujniki w bieżniku mają też umożliwić wykrywanie uszkodzeń opony, mogą też wspomóc proces autonaprawy opony (źródło: materiał prasowy Goodyear).

Zapraszam do czytania i komentowania. Znacie nowość wartą zasygnalizowania? Napiszcie do mnie: jr@di24.pl - możliwe, że Wasza informacja trafi do kolejnego przeglądu.