Naturalne świece? Doskonałe nie tylko dla wegan

Co to są świece sojowe i czym różnią się od parafinowych?

Są to naturalne świece, wykonane przede wszystkim z wosku sojowego. Soja jest odnawialna i biodegradowalna, czego nie można powiedzieć o parafinie. Niestety, nie jest to koniec szkodliwych różnic. Badania wykazały, że parafinowe świece bardzo źle wpływają na ludzki organizm - na szczęście posiadamy zamienniki roślinne. Wosk sojowy to w rzeczywistości utwardzony olej wyciskany z ziaren soi. Parafina powstaje jako jeden z produktów ubocznych podczas frakcjonowania benzyny z ropy naftowej. Podczas spalania takiej świecy powstają związki szkodliwe dla ludzkich płuc - są to acetaldehyd, formaldehyd, toluen, benzen czy akroleina. Wydzielana jest sadza, która podczas spalania wypełnia powietrze w pokoju, a później osadza się na meblach. Zawiera około 11 toksycznych związków, z czego 2 są silnie rakotwórcze - są to benzen i toluen. Przebywanie w pomieszczeniu, gdzie pali się taka świeca jest szczególnie szkodliwe dla astmatyków i dzieci.

Świece z wosku sojowego - jakie są zalety ich stosowania?

Świece sojowe przede wszystkim nie są toksyczne dla ludzkiego organizmu, do tego są odnawialne i biodegradowalne. Posiadają również szereg bardzo praktycznych i użytkowych właściwości - czas spalania jest około 50% dłuższy w stosunku do parafinowych. Świece zapachowe pochodzenia roślinnego posiadają znacznie intensywniejszy i przyjemniejszych zapach, niż parafinowe. Dzieje się tak, ponieważ temperatura topnienia jest znacząco niższa, co skutkuje tym, że powierzchnia roztopionego wosku jest większa. Dodatkowo, zapach olejków zapachowych zawartych w wosku nie jest zanieczyszczony dodatkowo parafiną. Są mniej szkodliwe również z powodu wytwarzania około 90% mniej szkodliwej sadzy od tradycyjnych odpowiedników. Temperatura spalania jest znacznie niższa, dzięki czemu nawet przy polaniu woskiem skóry nie zostanie ona poparzona, natomiast inne materiały w prosty sposób można wyczyścić za pomocą ciepłej wody i mydła.

Świece sojowe - doskonałe na prezent

Naturalne świece sojowe są świetnym pomysłem na oryginalny upominek dla znajomego, który znakomicie wpasuje się w gust większości osób, a pozytywne właściwości odróżniające ją od tradycyjnej świecy na pewno spowodują zaskoczenie. Taki prezent będzie zatem posiadał również walory edukacyjne, dlatego sprawdzi się świetnie także dla dzieci. Świece zapachowe na bazie wosku roślinnego posiadają szeroki wybór dostępnych aromatów. W zamieszczonych odnośnikach do sklepu można znaleźć całą paletę pięknych zapachów takich jak lawenda, powiew oceanu, zapach sadu, łąki z konwaliami, a także wiele innych. Warto zastanowić się również nad nabyciem tego typu świec do domu. Wielu ludzi po wypróbowaniu świec naturalnych i odkryciu informacji o tradycyjnych, na zawsze przestało korzystać z parafinowych odpowiedników. Warto dbać zdrowie swoje i bliskich, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że oferowany zamiennik jest nie tylko bezpieczniejszy, ale posiada też lepsze właściwości użytkowe.