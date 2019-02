Narasta sprzeciw wobec ograniczania handlu w niedziele

Od początku 2019 roku obowiązują bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące handlu – sklepy mogą być otwarte tylko w jedną niedzielę w miesiącu, a nie – tak jak w roku 2018 – w dwie. Zwiększenie poziomu ograniczeń, zgodnie z wynikami dotychczasowych odczytów, powoduje wzrost grupy osób negatywnie oceniających rozwiązania ograniczające handel w niedziele.



Prof. Dominika Maison zaprezentowała ważne wnioski płynące z badań przeprowadzonych na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Badaczka zauważa, że w tej chwili regulacje obowiązujące od 2019 roku negatywnie ocenia 51% respondentów, a jeszcze w listopadzie było to 46%. Jednocześnie już 42% Polaków deklaruje, że zamknięcie sklepów w niedziele im przeszkadza, a to o 4 punkty procentowe więcej niż w grudniu 2018 roku. Wyraźnie widać, że przepisy dotyczące ograniczenia handlu, wraz z ich stopniowym zaostrzeniem, stają się dla ludzi coraz bardziej dokuczliwe.

Kurczy się grupa zupełnych zwolenników zmian ukierunkowanych na ograniczanie handlu w niedziele – o ile w listopadzie 2018 roku było ich 31%, tak w tej chwili zdecydowane poparcie dla regulacji deklaruje zaledwie 24% Polaków. Zmianie nie ulegają natomiast profile zwolenników i przeciwników ograniczania handlu w niedziele. Większość przeciwników to mieszkańcy miast małych, zamieszkałych przez mniej niż 20 tysięcy mieszkańców, którym restrykcje ograniczyły możliwości spędzania wolnego czasu w weekend oraz dużych ośrodków, zamieszkałych przez ponad 100 tysięcy osób. Jednocześnie, o ile wśród zwolenników ograniczeń jest dokładnie taki sam odsetek osób pracujących w handlu, jak pozostałych, o tyle wśród przeciwników grupa osób obecnie pracujących w handlu ewidentnie wyróżnia się liczebnością.

Tak jak w poprzednich pomiarach, ok. 60% respondentów deklaruje, że robi zakupy w niedziele objęte zakazem handlu. 76% z nich odwiedza w tym celu małe sklepy spożywcze, zaś ok. 40% decyduje się na zakupy na stacjach benzynowych.

Badanie podsumowuje Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.Zauważa, że im mniej niedziel handlowych, tym regulacje bardziej dokuczają Polakom. Rozwiązania mające wejść w życie od 2020 roku negatywnie ocenia już 58% ankietowanych, a jeszcze kilka miesięcy temu było to 53%. To chyba dosyć silny sygnał dla partii rządzącej, aby jak najszybciej zmienić przepisy, których Polacy po prostu nie chcą.

Źródło: ZPP