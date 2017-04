Najważniejsze jest bezpieczeństwo, pieniądze i praktyczne zastosowanie technologii - spotkanie Rady Programowej 20. Konferencji KIKE

Konferencja Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej (KIKE) odbędzie się już po raz 20., a jej organizatorom szczególnie zależy na utrzymaniu wysokiego poziomu merytorycznego wydarzenia. W marcowym spotkaniu Rady Programowej uczestniczyli zarówno członkowie zarządu Izby, jak i zaproszeni goście, aktywnie zaangażowani w działania na rzecz poprawienia sytuacji ISP. Choć przeprowadzone za pośrednictwem konferencyjnej aplikacji konsultacje z członkami Izby nadal trwają, zarys programu jest już gotowy.

Weźmy ten miliard

Najbardziej oczywistym tematem, któremu poświęcone będą spotkania panelowe jest pozyskanie finansowania inwestycji MŚP będących dostawcami usług internetowych. Na inwestycje w sieci szerokopasmowe przeznaczonych jest obecnie z budżetu państwa 1,176 mld zł.

Przez lata wielokrotnie powtarzane było w śród ich właścicieli stwierdzenie, że pomysły na inwestycje rozbijają się o brak finansowania. Teraz można zaradzić temu w bardzo konkretny sposób. Projekt uruchomienia Instrumentów Finansowych (IF) adresowanych do ISP jest efektem m.in. trwających od końca 2015 r. konsultacji MC i KIKE w kwestii problemów z dostępem do pożyczek przez sektor MŚP – w szczególności w zakresie firm o obrotach na poziomie kilku milionów złotych i podobnej wielkości projektach inwestycyjnych. Jako pierwsze w ramach IF udostępnione zostaną pożyczki.

Zaproszeni na Konferencję KIKE eksperci szczegółowo omówią ten sposób finansowania. Warto przy tym podkreślić, że nowe rozwiązania prawne usuwają największą dotychczasową przeszkodę w ubieganiu się lokalnych operatorów o finansowanie inwestycji w postaci ograniczeń wynikających z katalogu akceptowanych przez banki zabezpieczeń. Pozyskanie środków na sieci NGA będzie odbywać się na zasadach zbliżonych do procedur stosowanych w segmencie korporacyjnym dla produktów inwestycyjnych lub w oparciu o wartość sieci telekomunikacyjnych.

Zgodnie z agendą umowy z ISP podpisywane mają być od III kwartału 2017 r., tak więc temat funduszu, który pozwoli pozyskać od 20 tys., aż do 10 mln zł. na pojedynczą inwestycję NGA jest wyjątkowo aktualny i szczególnie interesujący.

Bądźmy na bieżąco

Ważnym wydarzeniem Konferencji będzie także prezentacja i analiza aktualnego raportu Audytela o rynku ISP, który został opublikowany na początku tego roku na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji. Jak wynika z dokumentu udział lokalnych operatorów w rynku rośnie, obsługują oni z roku na rok więcej gospodarstw domowych, zaś małe i średnie przedsiębiorstwa telekomunikacyjne rozwijają się stabilnie. Jednocześnie rynek pozostaje bardzo dynamiczny; liczebność ISP w wyniku konsolidacji rynku i przejęć spada.

Prezentacja przygotowana przez autorów raportu stanowić będzie wprowadzenie do bardziej szczegółowego omówienia planowanych Instrumentów Finansowych (IF POPC). Przybliżone zostaną również szczegóły prac, w które od samego początku w 2016 r. zaangażowana jest KIKE. Warto także podkreślić, że raport stanowił jedną z podstaw uruchomienia wspomnianego rządowego programu wsparcia MŚP inwestujących w sieci NGA.

Wprowadźmy nowoczesność

Jednym z pierwszych tematów zasygnalizowanym przez uczestników spotkania była także potrzeba analizy dotyczącej możliwości wykorzystania osiągnięć nowoczesnych technologii w praktyce i codziennej działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, takie jak boty, awatary i używające algorytmów AI aplikacje służące obsłudze klienta prezentowane są na wielu konferencjach branżowych, a wizje ich wykorzystania budzą duży entuzjazm wśród właścicieli firm internetowych. Problemem pozostaje jednak kwestia rozstrzygnięcia czy nadają się do zastosowania w firmie, która nie jest nakierowana na masowego klienta.

W związku z tym na konferencji KIKE możemy spodziewać się zarówno prezentacji możliwości technologii takich jak biometria (zapewniająca bezpieczne i wygodne zabezpieczenie dostępu do prywatnych danych poprzez system rozpoznawania unikalnych cech głosu i pozwalająca na logowanie do konta głosem bez konieczności wprowadzania haseł) czy speech analytics (automatyczna analiza nagrań audio, wspierająca proces analizy wypowiedzi doradców, a co za tym idzie poprawę jakości obsługi klienta przy jednoczesnej optymalizacji kosztów obsługi), ale też konfrontacji twórców konkretnych rozwiązań z potrzebami małych i średnich ISP.

Twórcy tych technologii zapewniają, że przy zastosowaniu ich "miękkich" rozwiązań w postaci szerszego prowadzenia rozwiązań IT możliwe jest usprawnienie obsługi klienta końcowego praktycznie w każdej firmie, przyjeżdżając na Konferencję muszą jednak liczyć się z tym, że ich przekonanie może ulec zmianie.

Ze specjalistycznych zagadnień technicznych zaznaczono też potrzebę dokładnego omówienia problemów w zakresie translacji i shapingu protokołów IPv4 na Ipv6.

Bądźmy bezpieczni

Kolejnym zasygnalizowanym Radzie Programowej KIKE, z którymi operatorzy internetowi konfrontują się w swej codziennej pracy, są kwestie cyberbezpieczeństwa (między innymi ataki typu DDoS i walka z botnetami). Już podczas spotkania stało się oczywiste, że nie wszyscy spośród członków Izby mają świadomość istnienia wszystkich dostępnych narzędzi, z których mogą korzystać w codziennej pracy.

Zauważając, że współcześnie odpowiedni poziom ochrony powinien być zapewniony w takich obszarach jak: infrastruktura, informacja, działalność operacyjna, obiekty fizyczne, łączność z cyberprzestrzenią, wydaje się celowe szczegółowe, publiczne omówienie podejścia do każdego z tych obszarów i różnych rozwiązań zabezpieczających, nie zapominając także o tym, że wszystkie narzędzia ochronne w pewnym stopniu powinny ze sobą współpracować, aby wymieniać się najważniejszymi informacjami.

Nowymi wyzwaniami, na które organizatorzy Konferencji KIKE chcieliby zwrócić szczególną uwagę uczestników, są także nowe przepisy i wymagania stawiane operatorom. Należą do nich między innymi nowe obowiązki w zakresie gier hazardowych (rejestr domen blokowanych), wchodzące w życie w 2018 r. unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych, a także kwestie związane z abonamentem RTV w praktyce ISP.

Nie zabraknie Akademii

Poprzez szereg punktów programu 20. Konferencji KIKE organizatorzy podkreślą także wagę, jaką przykładają do marketingu, a szczególnie do utrzymania klienta końcowego, szybkości i utrzymania jej wysokiej jakości obsługi.

Wyjątkową ofertę warsztatową przygotowała Akademia KIKE. 9 i 10 maja jej trenerzy zapraszają na cztery warsztaty poświęcone poprawie sposobów i technik sprzedaży. Można się będzie na nich dowiedzieć jak rekrutować, szkolić i utrzymywać w firmie handlowców, a także jakich technik używać aby skutecznie docierać do klienta końcowego i w rezultacie zwiększyć sprzedaż.

Warsztaty poprowadzą Dariusz Szul, trener biznesu, który specjalizuje się w rozwiązywaniu sytuacji trudnych i konfliktowych, doradza w strategicznych działach handlowych, Grzegorz Wziętek, od 15 lat zarządzający sprzedażą w branży nowoczesnych technologii oraz Marek Socha, coach wywodzący się z największych organizacji prowadzących treningi i coaching na świecie: LMI International i Sales Master Academy.

Spotkajmy się na Konferencji

Dokładne tematy i godziny spotkań, prelekcji i warsztatów, w których będzie można uczestniczyć podczas Konferencji KIKE nie są jeszcze znane. Wciąż weryfikowana jest także dostępność wszystkich potencjalnych prelegentów. Najszybciej informacje te znaleźć będzie można w agendzie, z którą najszybciej zapoznają się posiadacze dedykowanej aplikacji służącej do rejestracji uczestników. Tą drogą prowadzona jest także skierowana do operatorów ankieta.

20. Konferencja KIKE została objęta Honorowym Patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.

Marek Nowak