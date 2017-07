Najlepsze urządzenie do czyszczenia zębów?

Większość specjalistów uważa, że najlepsze efekty szczotkowania daje szczoteczka elektryczna. Taka szczoteczka jest o wiele skuteczniejsza od szczoteczki tradycyjnej, czyli manualnej. Warto zwrócić uwagę, że szczotkowanie zębów w tradycyjny sposób jest trudniejsze i wymaga precyzyjnego stosowania odpowiedniej techniki szczotkowania. Z kolei szczoteczka elektryczna praktycznie wykonuje całą pracę za nas, a jednocześnie pozwala na uniknięcie najczęstszych błędów. Zakup dobrej klasy szczoteczki elektryczne zwróci się w krótkim czasie - nasze zęby staną się zdrowsze i bielsze, mniej wydamy na zabiegi stomatologiczne i wizyty w klinice stomatologicznej będą koniecznie znacznie rzadziej. Poniżej kilka najważniejszych informacji, które pomogą w wyborze najlepszego urządzenia do mycia zębów.

Szczoteczka oscylacyjno-rotacyjna a szczoteczka wibracyjna

Oferta popularnych sklepów sprzedających akcesoria do higieny jamy ustnej jest niezwykle zróżnicowana. Jedną z najważniejszych kwestii na jakie zwracamy uwagę przy wyborze jakiegokolwiek urządzenia jest cena produktu. W tym przypadku urządzenia z górnej półki najczęściej sięgają ceny powyżej 600 zł, co zniechęca potencjalnych kupujących. Natomiast wybór najtańszego urządzenia na pewno nie ma sensu, gdyż szczoteczki będziemy używać codziennie, a tania szczoteczka zazwyczaj oznacza niską jakość i małą skuteczność działania. Najlepiej zatem wybrać szczoteczkę ze środkowej półki cenowej.

Szczoteczki dostępne w sklepach możemy podzielić na różne typy:

szczoteczki manualne - najstarszy i najprostszy rodzaj szczoteczki. Taka szczoteczka składa się z rączki i główki z włosiem. Mycie zębów wymaga odpowiednich ruchów ręką - odbywa się całkowicie ręcznie;

szczoteczki elektryczne - bardziej rozwinięte od manualnych. Szczoteczka elektryczna wyposażona jest w silnik elektryczny, który napędza główkę poprzez ruchy rotacyjne i w niektórych modelach też pulsacyjne. Tego rodzaju ruchy o wysokiej częstotliwości pozwalają na usuwanie osadu i płytki nazębnej. W przypadku szczoteczek elektrycznych większość główek ma kształt okrągły. Najpopularniejszy producent szczoteczek elektrycznych to firma Oral-B;

szczoteczki soniczne - najbardziej zaawansowane szczoteczki i obecnie najlepsze z dostępnych na rynku. Skuteczne usuwanie zanieczyszczeń nazębnych i bakterii możliwe jest w tym przypadku dzięki technologii sonicznej wykorzystującej ruch wymiatający. Końcówki szczoteczek sonicznych mają kształt podłużny, z wyglądu zbliżony do kształtu szczoteczki manualnej. Główka szczoteczki sonicznej może wykonywać od 30000 do nawet 96000 ruchów w ciągu minuty (model SEYSSO). Więcej informacji na stronie www.

O czym pamiętać kupując szczoteczkę elektryczną?

Po pierwsze trzeba zwrócić uwagę na rozmiar szczoteczki do mycia zębów, gdyż urządzenie powinno być dopasowane do wieku użytkownika. Szczoteczki dla dzieci mają mniejsze główki i krótsze rączki, a także specjalne udogodnienia i zabezpieczenia stworzone z myślą o najmłodszych użytkownikach. Modele dla dorosłych są większe i różnią się między sobą akcesoriami, trybami pracy czy prędkością poruszania się włosia. Poza tym, niezwykle ważną kwestią, jest twardość włosia szczoteczki. Twardość włosia należy dobrać indywidualnie. Twarde szczoteczki przeznaczone są dla osób, które potrzebują intensywnego czyszczenia i nie mają problemów z nadwrażliwością dziąseł. Miękkie szczoteczki polecane są szczególnie dla osób z odsłoniętymi szyjkami czy nadwrażliwością zębów. Współcześnie te z miękkim włosiem są polecane przez stomatologów także do codziennej higieny, gdyż czyszczą równie dobrze jak te z twardym czy średnim włosiem, a są jednocześnie delikatniejsze dla szkliwa czy dziąseł. Kolejną rzeczą, której trzeba się przyjrzeć jeżeli zdecydowaliśmy się na model elektryczny jest częstotliwość ruchów główki. Oczywiście im wyższa częstotliwość, tym skuteczniejsze mycie zębów. Przy użytkowaniu szczoteczki elektrycznej duże znaczenie ma także akumulator, a konkretnie jego wytrzymałość. Obecnie w większości współczesnych szczoteczek elektrycznych stosuje się akumulatory litowo-jonowe. Pełne naładowanie takiego akumulatora wystarczy na kilka tygodni użytkowania szczoteczki. Porównując modele szczoteczek elektrycznych warto także zwrócić uwagę na dodatkowe funkcje jakie oferują oraz dołączone do nich akcesoria. Najnowsze modele proponowane przez renomowanych producentów szczoteczek posiadają takie funkcje jak wskaźnik naładowania akumulatora, regulacja prędkości szczotkowania (najczęściej poprzez wybór trybu pracy), wybór trybu mycia zębów, czujnik nacisku zapobiegający zbyt mocnemu przyciskaniu główki do zębów itd. Do szczoteczek ze średniej i wysokiej półki często dołączone są ciekawe dodatki w postaci etui czy sanitizerów do dezynfekcji końcówek.

Szczoteczka elektryczna to zazwyczaj nie mały wydatek, jednak możemy być pewni, że jest to inwestycja, która z pewnością nam się zwróci. Umiejętna obsługa szczoteczki elektrycznej pozwoli na korzystanie z niej przez wiele lat. Poza tym, jeden model może być używany nawet przez kilka osób - wystarczy zapewnić każdemu własną końcówkę szczoteczki, którą można szybko wymienić. Łatwo też dopasować szczoteczkę elektryczną do swoich indywidualnych potrzeb. Dostępne są różne rodzaje końcówek, które skupiają się na wybielaniu zębów, masażu dziąseł lub polerowaniu.

Czy istnieją jakieś przeciwwskazania do stosowania szczoteczki elektrycznej?

Z elektrycznej szczoteczki może korzystać właściwie każdy. Istnieje niewielka grupa, która przez kupnem takiej szczoteczki powinna skontaktować się ze specjalistą. Z porady dentysty powinny skorzystać osoby, które zmagają się z paradontozą lub chorobami przyzębia. W takich przypadkach proponujemy wybrać szczoteczkę soniczną, która jest bardziej delikatna dla dziąseł, ze specjalnym trybem Soft. Przeciwwskazaniem do stosowania klasycznej szczoteczki elektrycznej też odbyty zabieg chirurgiczny w obrębie jamy ustnej lub dziąseł. W tym przypadku powinna być używana szczoteczka pochirurgiczna lub inna mająca bardzo miękkie włosie.

Szczoteczka elektryczna lub soniczna jest znakomitym sposobem na usuwanie płytki nazębnej i ochronę przed próchnicą, jednak trzeba pamiętać o zachowaniu podstawowych zasad higieny jamy ustnej. Końcówkę szczoteczki należy wymieniać przynajmniej raz na 3 miesiące. Poza tym kamień i osad nazębny powinien być usuwany przez stomatologa co pół roku, aby zapobiec stanom zapalnym dziąseł. Konieczne jest także systematyczne nitkowanie zębów albo używanie irygatora do zębów.