Na czym polega wycena spółki z o.o.? Jakimi metodami wycenia się wartość spółki?

Wycena firmy - co to jest?

Wycena firmy to szereg czynności, które mają na celu ustalenie, ile jest warty dany podmiot gospodarczy. Przedmiotem wyceny może być zarówno cała firma, jak też jej część. Najczęściej spotykaną sytuacją jest zlecenie wyceny osobie lub firmie, która w profesjonalny sposób zajmuje się wyceną przedsiębiorstw. Przykładowo można skorzystać z usług kancelarii rzeczoznawcy.net.pl, która zatrudnia doświadczony zespół ekspertów i po przeprowadzeniu analizy dostarcza klientowi raport z wyceną spółki. Osoby zajmujące się szacowaniem wartości spółki powinny zawsze działać zgodnie z określonymi standardami i sporządzać wycenę obiektywnie, zachowując poufność i bezstronność.

Kiedy przeprowadza się wycenę spółki?

Aby ustalić faktyczną wartość spółki należy określić cel przeprowadzanej wyceny. W zależności od konkretnego przypadku ustala się, czy szacowana wartość firmy ma służyć np. sprzedaży części udziałów lub całkowitej likwidacji spółki. Inne często spotykane w praktyce powody sporządzania wyceny wartości firmy to wymogi formalne związane ze zmianą formy prawnej spółki, zabezpieczenie kredytów i pożyczek, postępowanie układowe i upadłościowe, a także podwyższenie kapitału w spółce. Więcej informacji na temat wyceny udziałów w spółce znajdziemy w artykule: "Wycena udziałów w spółce - kiedy warto ją przeprowadzić?".

Od czego zależy wartość spółki?

Podstawowe czynniki, które w mniejszym lub większym zakresie decydują o wartości danego podmiotu gospodarczego to:

stan, wielkość i struktura posiadanego majątku

stosowana technologia i technika produkcji

posiadane patenty i know-how

posiadane udziały w innych spółkach

stan prawny przedsiębiorstwa

strategia rozwojowa firmy

atrakcyjność i możliwości rozwojowe branży, w której działa firma

potencjał zatrudnionych osób

Metody wyceny wartości spółki

Wśród najczęściej stosowanych w praktyce metod wyróżnia się: metody majątkowe, metody dochodowe i metody porównawcze. Metody majątkowe charakteryzują się zróżnicowanym sposobem oceny majątku przedsiębiorstwa. Do grupy tych metod zalicza się: metodę księgową, odtworzeniową i likwidacyjną. Istotą metod majątkowych jest wycena przedsiębiorstwa na podstawie posiadanego majątku. Od całości aktywów odejmuje się kapitał obcy. Metody dochodowe opierają się na założeniu, że przedsiębiorstwo traktuje się jako projekt inwestycyjny. Wartością w tych metodach jest zdolność przedsiębiorstwa do generowania nadwyżek przepływów pieniężnych w przyszłości. Przede wszystkim zastosowanie ma metoda DCF - czyli metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Z kolei metody porównawcze wymagają znalezienia podobnej firmy do badanego przedsiębiorstwa, dzięki czemu można dokonać wyceny spółki na podstawie dostępnych danych dotyczących np. transakcji kupna/sprzedaży.