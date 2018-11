Na co zwrócić uwagę biorąc chwilówkę

Co decyduje o koszcie kredytu

Rozwiązania zagraniczne

Co decyduje o koszcie kredytu

W dobie Internetu pozyskanie dodatkowych środków nie było jeszcze nigdy tak proste jak dziś. Bez wychodzenia z domu, bez zaświadczeń o dochodach można uzyskać dodatkowe środki. Ich wysokość jest praktycznie nieograniczona, chociaż trzeba przyznać, że dominują pożyczki na 30, 60 oraz 90 dni. Zazwyczaj są one wzięte na niskie kwoty, co sprawia, że nie zauważamy ich realnych kosztów. Pierwszym pytaniem, jakie powinno się sobie zadać przed wzięciem pożyczki, jest czy ona naprawdę jest niezbędna. Jeżeli występują tutaj jakiekolwiek wątpliwości, to należy mocno zastanowić się nad sensem wzięcia takiego kredytu. Popularną ofertą dostępną w Polsce jest możliwość wzięcia pierwszej pożyczki za darmo. Jeżeli do tej pory nie korzystało się z oferty wzięcia chwilówki w danej firmie, należy poszukać oferty, która będzie dla nas darmowa. Zazwyczaj taka pożyczka zawierana jest na około 30 dni, a warunki wzięcia tego kredytu są ściśle uregulowane. Jeżeli chodzi o koszt, jaki wyniesie nas pożyczka, to należy skupić się na RRSO, czyli rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania. W skrócie jest wskaźnik, który obrazuje, ile tak naprawdę będzie nas kosztowała dana oferta. Im mniejsze jest RRSO, tym tańsza jest oferta kredytu. Na rzeczywistą roczną stopę oprocentowania składa się nie tylko okres spłaty i oprocentowanie kredytu, ale również opłaty i prowizje dla firm. To właśnie są często ukryte koszty, które może ponieść pożyczkobiorca. W przypadki krótkoterminowych pożyczek poza bankowych RRSO jest wysokie i może wynosić nawet kilka tysięcy procent. Aby uniknąć dodatkowych opłat i kar należy dokładnie przeczytać regulamin. To właśnie tam znajdują się wszystkie obostrzenia, które będą obowiązywać po podpisaniu umowy.

Pożyczki poza bankowe nie są tylko domeną Polski. W Szwecji funkcjonuje duży rynek, na którym można wziąć pożyczkę krótko terminową. Jedną z nich jest Ferratum, którego opis można znaleźć pod adresem http://xn--lnepengerprivat-hlb.com/ferratum/. Same pożyczki krótkoterminowe zwane są pożyczkami SMS, a ich zestawienie można znaleźć pod adresem http://xn--lnepengerprivat-hlb.com/.