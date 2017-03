Myśl innowacyjnie o biznesie - Warsztaty Startup Maraton po raz pierwszy w Płocku

Dla kogo i dlaczego?

Jestem już działającym przedsiębiorcą - nie szkodzi, warsztaty pozwolą Ci przemodelować swój biznes i wybrać najlepszy, spośród wielu jakie poznasz podczas warsztatów, model biznesowy dla Twojej firmy. Poza tym wiedza o narzędziach, nowych technologiach i innowacyjnym podejściu do tworzenia biznesu sprawi, że ulepszysz to, co już działa.

Dopiero myślę o swoim startupie - tym bardziej powinieneś skorzystać z warsztatów. Zapoznamy Cię z takimi pojęciami jak MVP, Customer Development i wieloma innymi, po to żebyś już na starcie uniknął błędów. Pokażemy jak skalować swój biznes i przetestować pomysł biznesowy. Poza tym uzyskasz pełen dostęp do bazy inspiracji innowacyjnych projektów startupowych.

Jestem pracownikiem korporacji - pracownicy korporacji to również potencjalni przyszli startupowcy. Poznasz metody, dzięki którym możesz rozpocząć budować swój biznes po godzinach. Jeśli jednak nie myślisz o własnym biznesie, to i tak wiedza na temat jak wdrażać innowacje, ograniczać koszty i ryzyko na pewno Ci się przyda.

Jestem pracownikiem administracji - wiedza jak wygląda ekosystem startupowy w Polsce i na świecie przydaje się zwłaszcza pracownikom otoczenia biznesu na co dzień współpracującym z biznesem. Dzięki warsztatom poznasz terminologię używaną w tym środowisku i takie zwroty, jak MVP, BMC, pitch, VC, czy NDA nie będą już dla Ciebie obce.

Wśród trenerów pojawi się Michał Korba Growth Manager w UserEngage.io narzędzia do automatyzacji marketingu, Chief Everything Officer i Co-Founder w iWisher.pl. Wcześniej przez 6 lat kierował projektami internetowymi w agencji reklamowej Vena Art. Zbierał doświadczenie w obszarze marketingu w firmie doradczej jako konsultant ds. Public Relations i po stronie klienta jako specjalista ds. marketingu w sieciowym centrum rozrywki. Drugiego dnia wykłady poprowadzi Krzysztof Gontarek, od 16 lat w branży internetowej, współwłaściciel i redaktor naczelny Dziennika Internautów, jednego z najstarszych w Polsce serwisów o prawie w sieci, cyberbezpieczeństwie i nowych technologiach. Juror i mentor na różnych imprezach e-biznesowych oraz startupowych. Organizator warsztatów SzlachtaStartupuje oraz Startup Weekend Kids.

Partnerami wydarzenia są Urząd Miasta Płocka i Cifal Płock.

Spotkanie odbędzie się w terminie 25-26 marca (weekend) w Płockim Parku Przemysłowo Technologicznym, ul. Łukasiewicza 39

