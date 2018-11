Motyw przewodni wesela – nietypowe pomysły na ślub

Retro wesele, czyli zabawa w stylu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych

Ówczesna moda znacznie różniła się od tego, co króluje dziś. I chodzi nie tylko o stroje państwa młodych i sposób ubierania się ogółem, ale też fryzury, muzykę, jedzenie, sposoby urządzania wnętrz.

Jeśli nowożeńcy zdecydują się na zorganizowanie wesela w stylu retro, muszą pamiętać o zasadach, jakie obowiązywały w tamtych czasach – na pewno musi zagrać żywa orkiestra, nie może być mowy o DJ-u, nawet jeśli miałby grać retro utwory. W sali weselnej nie może być dekoracji ani zastawy z tworzyw sztucznych, trzeba zrezygnować z nowomodnego menu, za to oczepiny muszą się odbyć z prawdziwą pompą. Dla podkreślenia stylu epoki trzeba zadbać o odpowiednie fryzury. Być może pan młody będzie musiał na jakiś czas zrezygnować z fryzjera.

Glamour

Elegancko, dostojnie, lśniąco, zachwycająco, na bogato. Tak można w skrócie scharakteryzować styl glamour, który idealnie nadaje się na motyw przewodni wesela. Wszak to dzień wyjątkowy, wypada to podkreślić. Lśniąca suknia panny młodej, połyskujący brokatem makijaż, perły na szyi i we włosach to zaledwie wstęp do tego, co goście zobaczą w sali weselnej. Elegancka porcelanowa zastawa, kryształowe kieliszki, wykwintne jedzenie i napoje, dyskretne, aczkolwiek wyraźnie zaakcentowane dekoracje sali, starannie dobrana muzyka i dyskretny powiew luksusu to tylko niektóre atuty wesela w stylu glamour. Całość powinna kojarzyć się co najmniej z balem w pałacowych komnatach i warto postarać się wynająć jakiś pałacyk na taką okazję.

Wiejskie weselicho

To propozycja dla miłośników tradycji, niekoniecznie w stylu retro. Tradycyjne wiejskie wesela odbywały się w remizie strażackiej lub wysprzątanej na tę okoliczność stodole, gdzie rozstawiano stoły dla biesiadników. Za parkiet do tańca służyły naprędce zbite deski (stąd mowa czasem o weselu na dechach). Na stołach królowało jadło tłuste i niezdrowe. Nie mogło zabraknąć bigosu, domowej roboty wędlin i prosiaka pieczonego w całości. Takie wesele najlepiej jest zorganizować w domu weselnym, który oddaje do dyspozycji także ogród. Nie może zabraknąć wodzireja i sprośnych przyśpiewek. Mile widziane konkursy o lekkim zabarwieniu erotycznym.

Komediowo

To propozycja dla fanów komedii filmowych, którzy na dobitkę mają duży dystans do siebie. Za motyw przewodni w tym wypadku służy konkretny, wcześniej wybrany, film. Do niego dopasowuje się stroje państwa młodych, wystrój sali weselnej, menu, muzykę, dekoracje stołu, styl zaproszeń i przebieg całej imprezy. W ramach weselnych zabaw nie powinno zabraknąć czasu na odegranie najśmieszniejszych scen filmowych. W rolach głównych państwo młodzi i goście.

Komiczne akcenty na ślubie to opcja dla odważniejszych. Zawsze można jednak przygotować żartobliwe zabawy podczas wesela, czy zadbać o fotografie weselne z humorem.

Eko

Ekologiczny motyw przewodni wesela to strzał w dziesiątkę dla miłośników natury. Z przedślubnych przygotowań trzeba wyeliminować wszystko, co godzi w ochronę środowiska. A więc zamiast samochodu powóz konny, suknia panny młodej i garnitur pana młodego wyłącznie z naturalnych tkanin, drewniane stoły i takież krzesła, bawełniane obrusy, w ramach dekoracji wyłącznie żywe kwiaty. Żywe kwiaty powinny pojawić się też w wianku panny młodej. Na eko weselach często pojawia się menu wegetariańskie lub wegańskie i nie jest podawany alkohol.

Jeśli planujemy zorganizowanie wesela z tematycznym motywem przewodnim, wypada o tym poinformować nie tylko gości (najlepiej wyraźnie zaznaczyć to na zaproszeniach), ale także np. kamerzystę. Film ze ślubu, dobrany formą do tematyki, będzie pamiątką na lata. Wielu kamerzystów ślubnych przyznaje, że coraz częściej zdarzają im się dość oryginalne prośby Państwa Młodych.