Młodzi wokaliści popierają kampanię LUBIĘ! #niehejtuje

Problem hejtu coraz częściej dotyczy coraz młodszych osób. Co ważne, dzieci niejednokrotnie nie tylko padają ofiarami hejtu, ale równocześnie, w dużej mierze nieświadomie go generują. Patrycja Gołek, dyrektor ds. marketingu Reporter Young - organizatora kampanii - mówi, że Akcja LUBIĘ! #niehejtuje jest odpowiedzią na ten problem. Ma uświadomić i uwrażliwić zarówno dzieci, jak i rodziców, że nie można bagatelizować tego problemu.

Do akcji włączyli się młodzi wokaliści, uczestnicy drugiej edycji programu talent-show, The Voice Kids Poland: Carla Fernandes, Adam Kubera oraz zwyciężczyni programu AniKa Dąbrowska. Artyści wykonają piosenkę promującą kampanię „To co ważne”.

W ramach kampanii LUBIĘ! #niehejtuje, zorganizowano specjalne eventy w 4 miastach na terenie Polski. 1 czerwca jeden z nich odbędzie się w Poznaniu, a następny 8 czerwca w Płocku. Uczestnicy wydarzeń będą mogli usłyszeć piosenkę promującą akcję na żywo. Zaplanowano także panel dyskusyjny na temat przeciwdziałania cyberprzemocy oraz sposobów prawidłowej komunikacji w internecie.

Ponadto 8 czerwca we Wrocławiu oraz 15 czerwca w Katowicach w ramach kampanii odbędą się spotkania z influencerkami: Sonią Żugaj, Zuzią Kaszuba, Antoniną Flak oraz Julką Cymbaluk.

Elementem uzupełniającym kampanię są specjalne T-shirty z logo akcji, dostępne w wybranych sklepach. Akcja jest kontynuacją tej zeszłorocznej, która również nawiązywała do bezpieczeństwa dzieci.

Źródło: Reporter Young