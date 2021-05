Milion zł kary dla Cyfrowego Polsatu za naruszenia przy współpracy z firmą kurierską

Ukarana spółka nagminnie zgłaszała do UODO naruszenia związane z zagubioną korespondencją czy dostarczeniem przesyłki do niewłaściwego adresata, a dodatkowo w trybie art. 34 RODO informowała o nich osoby, których dane dotyczą, natomiast często odbywało się to nawet z trzymiesięcznym opóźnieniem. Co ciekawe, spółka jako administrator zgłaszała naruszenia niezwłocznie po powzięciu o nich informacji od firmy kurierskiej, natomiast zdaniem UODO nie podjęła skutecznych działań minimalizujących skalę naruszeń ani pozwalających na szybsze ich identyfikowanie.

Brak odpowiednio wdrożonych metod pozwalających szybko identyfikować naruszenia doprowadził do tego, że osoby, których dane dotyczą, przez długi czas nie były poinformowane o ryzyku wykorzystania ich danych przez osoby nieuprawnione. Mogło to doprowadzić do kradzieży tożsamości czy np. zaciągnięcia kredytu. Warto również podkreślić, że zakres danych osobowych w zgubionej bądź dostarczonej niewłaściwemu odbiorcy korespondencji był szeroki.

Warto pamiętać, że to administrator danych powinien wprowadzić i egzekwować nowe rozwiązania, które zarówno ograniczyłyby liczbę naruszeń, jak i umożliwiły szybsze ich identyfikowanie. W tym przypadku Cyfrowy Polsat uruchomił odpowiednie działania w toku postępowania. Dopiero one pozwoliły znacznie ograniczyć przypadki wydawania korespondencji nieuprawnionej osobie.

Ochrona danych osobowych w naszym kraju jest na coraz wyższym poziomie. Po trzech latach funkcjonowania RODO aż 93% Polaków potwierdza, że ich pracodawca dba o kwestie ochrony danych osobowych. Niestety nadal ponad 7% respondentów uważa, że informacji nie stanowi dla pracodawcy kluczowego aspektu działalności – wynika z danych firmy ODO 24.

Dlatego nadal warto dbać o podnoszenie wiedzy na temat bezpieczeństwa naszych danych. Według wyników badania firmy ODO 24, dowodem takiej dbałości jest konieczność odbycia przez każdego pracownika szkolenia z zakresu RODO (42,8%). Dla części badanych (18,9%), potwierdzeniem przywiązania szczególnej uwagi do ochrony danych osobowych jest gotowość firmy do niezwłocznego działania w przypadku wycieku danych.

Autor: Agata Kłodzińska, ekspert ds. ochrony danych, ODO 24