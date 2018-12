Miliardy na polskim rynku e-commerce

Co kupują Polacy w sieci?

Duży udział rynku mają sklepy wielobranżowe, a także oferujące elektronikę i odzież. Lubimy także kupować literaturę, muzykę, perfumy i kosmetyki. Wystarczy popatrzeć na statystyki. W grudniu 2017 według specjalistycznego magazynu Interaktywnie.com sklepy wielobranżowe odnotowały aż 500 milionów odsłon przy ponad 14 milionach realnych użytkowników. Nie inaczej wygląda AGD i RTV. W tym przypadku zasięg wynosi aż 48,8 %, co przekłada się na 13,4 mln tak zwanych real users, a więc i 366 mln odsłon. Trzecie miejsce zajmuje odzież. 13 milionów użytkowników generuje najwięcej, bo aż około 574 miliony odsłon. Jak widać, są to naprawdę imponujące liczby, które przekładają się na ogromne zyski sklepów.

Potencjał rynku e-commerce

Obecnie rynek e-commerce w Polsce warty jest około 40 mld złotych. Według prognoz w obecnym roku będzie to 50 mld, a za dwa lata 70 mld zł. To za sprawą rosnącej liczby osób, które korzystają z Internetu oraz, co ważne coraz większej świadomości tego, że e-zakupy są bezpieczne. W 2016 roku aż 43 % ankietowanych uważało, że zakupy w internecie są ryzykowne. Rok później liczba ta spadła do 38 %, dlatego też widać rosnącą świadomość klientów o coraz bardziej zaawansowanych systemach, które dbają o bezpieczeństwo oraz o tym jak wybrać bezpieczny i rzetelny sklep internetowy. Jednym z najsilniejszych czynników jest także całodobowa dostępność e-sklepu.

- Nieustanny rozwój oprogramowania do obsługi e-sklepów sprawia, że nie musimy obawiać się o bezpieczeństwo podczas kupowania kolejnej pary butów, wymarzonego aparatu czy produktów z innych kategorii. Każdy element kodu systemu zarządzania treścią jest dokładnie analizowany. Nie ma mowy o jakimkolwiek wycieku danych. W grę wchodzą zbyt duże pieniądze by lekceważyć ten aspekt - wspomina w rozmowie Dawid Paszek, Prezes Zarządu firmy cStore, zajmującej się tworzeniem sklepów internetowych.

Poważna konkurencja dla sklepów stacjonarnych

Co prawda sklepy stacjonarne mają się bardzo dobrze, jednak ich e-odpowiedniki coraz częściej podbierają klientów. Składa się na to wiele czynników. Dlaczego wybieramy e-sklepy? Odpowiedź jest prosta. Przede wszystkim chodzi o atrakcyjną cenę produktu związaną z o wiele mniejszymi kosztami utrzymania sklepu (nie potrzebujemy powierzchni handlowej, wielu sprzedawców itd.). Według wielu respondentów (39%) zakupy w sieci zajmują nam o wiele mniej czasu niż gdybyśmy udali się do tradycyjnego sklepu. E-sklepy oferują bardzo łatwą formę zakupu, systemy zarządzania są zaprojektowane tak, by zakup sprowadzał się do kilku kliknięć. To dlatego aż 44% osób wskazało, że kupuje w sieci, ponieważ jest to po prostu… łatwe.

Dane te pochodzą z badania “E-Commerce w Polsce 2017”, które realizował Gemius dla e-Commerce Polska.

Rośnie liczba przedsiębiorców zaczynających handel e-commerce

Z raportów i analiz wynika, że coraz więcej polskich firm uruchamia sklepy internetowe, dla wielu to bardzo dziewiczy obszar.

Udział e-commerce w handlu to zaledwie 10%, ale z roku na rok ta liczba rośnie. Prowadzenie sklepu internetowego to całkowicie inne reguły działania, inne sposoby dotarcia do klienta. Narzędzia służące do promocji swojej oferty, przekonania do zakupu, czy przypomnienie o swoim produkcie tym, którzy byli w naszym sklepie ale nie kupili, dają nam nowe możliwości personalizowanego dotarcia, którego nie mamy w przypadku prowadzenia sklepu stacjonarnego. Problemem sklepów internetowych jest to, że tylko 3% wejść do sklepu jest sfinalizowanych zakupem. Dlatego właściciele e-sklepów muszą szukać nowych sposobów na ułatwienie zakupu oraz przekonanie do własnej oferty swoich klientów. Dzięki chęci poznania nowych technologii i stałym ulepszaniu swojego sklepu będziemy mogli wyprzedzić konkurencję.

- Jeśli przedsiębiorca chce wejść na rynek e-commerce powinien dobrze dobrać partnera, który pomoże mu podczas startu. Ważne jest to, aby oprogramowanie było dostosowanie pod klienta, a nie klient pod oprogramowanie. Wdrażając wszystkie narzędzia dotyczące funkcjonowania sklepu internetowego w nowej firmie, nasi eksperci układają razem z klientem jego biznes, dostosowując oprogramowanie do jego firmy, optymalizując a także automatyzując wszystkie możliwe procesy zachodzące podczas sprzedaży. Dopasowujemy swój produkt pod konkretną branżę, wymagania i standardy, dodatkowo oferujemy pełne wsparcie marketingowe sprzedaży. Chcemy być partnerem, który pomoże w rozwoju biznesu, a nie tylko producentem oprogramowania. Uważamy, że tego oczekują firmy zaczynające sprzedaż w internecie. To podejście sprawiło, że mamy za sobą już ponad siedemset skutecznych wdrożeń – komentuje Dawid Paszek z firmy cStore.