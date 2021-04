Mieszana rzeczywistość sprzedaje się coraz lepiej. Także w Polsce

Pandemia i e-medycyna napędzają sprzedaż

Wartość tego rynku w 2019 r. była wyceniana „zaledwie” na 2,82 mld dolarów. Skąd więc tak duży prognozowany skok wartości w najbliższych latach? Zdaniem analityków duży popyt na rozszerzoną rzeczywistość jest nie tylko efektem szybkiego rozwoju branży gier i wirtualnej rozrywki, ale także rozwoju modelu pracy zdalnej. Firmy zaczęły szerzej wykorzystywać technologię rozszerzonej rzeczywistości m.in. ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu się. W niektórych przypadkach lockdown mocno utrudnił realizację codziennych zadań. W szczególności tam, gdzie współpraca na poziomie międzynarodowym była standardem należało szybko zmienić sposób komunikacji.

Dobrym przykładem może być Beyond.pl, dostawca usług data center i cloud computing, który obsługuje wiele firm zza granicy. Firma rozbudowała klasyczną usługę Smart Hands

o technologię AR Microsoft HoloLens, co pozwala zarządzać infrastrukturą IT w czasie rzeczywistym i na odległość. Dzięki wprowadzeniu technologii mieszanej rzeczywistości klienci mogą, zasadniczo z każdego miejsca na świecie, zdalnie kierować pracą techników Beyond.pl „ubranych” w HoloLensy na terenie poznańskiego data center. Za pomocą okularów HoloLens klient widzi swój sprzęt dokładnie tak, jakby sam był na miejscu. Może też wydawać pracownikom centrum danych polecenia, konsultować z nimi swoje decyzje lub zapraszać do udziału w spotkaniach firmy trzecie bez względu na ich lokalizacje.

- Rozszerzona rzeczywistość przede wszystkim eliminuje barierę odległości od centrum danych i ułatwia czynności serwisowe. Klient może zdalnie zarządzać zasobami IT z dowolnego miejsca na świecie w czasie rzeczywistym. Doświadczenie pokazuje, że wykorzystanie okularów HoloLens w pracy Smart Handsów znacznie przyspiesza obsługę zgłoszonych zleceń, w szczególności tych bardziej skomplikowanych, które wymagają zaangażowania osób z różnych zakątków świata czy zespołów złożonych z wielu firm, podwykonawców lub dostawców – przekonuje Wojciech Stramski, CEO Beyond.pl.

Fortune Business Insights zwraca uwagę, że czynnikiem pozytywnie wpływającym na popularyzację rozszerzonej rzeczywistości jest też wysyp nowych zastosowań technologii, np. w ochronie zdrowia. Widać to też w Polsce, gdzie powstają firmy wyspecjalizowane w AR. Przykładem mogą być działające na warszawskiej giełdzie spółki takie jak MedApp i Holo4Labs. Pierwsza wykorzystuje tzw. mieszaną rzeczywistość w skomplikowanych zabiegach chirurgicznych, ortopedycznych, kardiologicznych czy onkologicznych i edukacji medycznej. Druga natomiast wprowadza AR do laboratoriów.

- Mieszana rzeczywistość umożliwia holograficzną wizualizację danych medycznych oraz różnorodną interakcję lekarza z hologramami. To z kolei usprawnia procesy diagnostyczne, co zwłaszcza w przypadku trudnych i skomplikowanych zabiegów może wpływać na precyzję działania lekarza, bezpieczeństwo i skrócenie czasu operacji – komentuje Krzysztof Mędrala, Prezes MedApp S.A.

Coraz więcej zastosowań AR

Analitycy zwracają jednak uwagę, że rozszerzona rzeczywistość to nie tylko gogle czy skanery, ale także samochodowe wyświetlacze head-up, które wyświetlają dane dotyczące jazdy i nawigacji. Stanowią one aż 15,3% rynku urządzeń AR. Z podobnych technologii korzystają także urządzenia skanujące skupienie i zmęczenie kierowcy.

Niedawno Mark Zuckerberg ogłosił, że pracuje nad okularami, które będą mogły „cyfrowo teleportować” swoich użytkowników. Według szefa Facebooka nowe rozwiązanie pozwoli ograniczyć dojazdy do biura i podróże służbowe.

Największymi graczami na rynku producentów na rynku rozszerzonej rzeczywistości są aktualnie: Microsoft (HoloLens 2), Google (Google Glass), Apple (skanery LiDAR oraz oprogramowanie ARKiT), Vuzix (gogle Blade AR) oraz Qualcomm (procesory) i Magic Leap (gogle). O tym jak duży kapitał i nadzieje są pokładane w ich urządzeniach potwierdza niedawne zamówienie wojsk USA. Według doniesień CNBC, Microsoft za pierwszy kontrakt na dostawę systemu zestawów AR dla armii miał otrzymać aż 479 mln dolarów.