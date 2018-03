Mężczyźni z pokolenia millenialsów chcą równości kobiet na rynku pracy

Mężczyźni poniżej 40-stki chcą udziału w wychowywaniu dzieci i oczekują od pracodawców traktowania, które pozwoli im na wspieranie w tym pracujących partnerek. Takie wnioski płyną z międzynarodowego badania, przeprowadzonego przez The Boston Consulting Group wśród 17,5 tysiąca respondentów z 21 krajów. Pokazuje ono jasno, że nierówności w miejscu pracy nie doskwierają już tylko kobietom, a coraz częściej dotknięci nimi czują się młodzi mężczyźni.

W swoich badaniach BCG skupiało się na problemach i barierach, na jakie natrafiają kobiety w miejscach pracy. Zapytano respondentów o potencjalne środki zaradcze, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na wyrównanie pozycji kobiet i mężczyzn. Warto również zauważyć, że w badaniach uczestniczyli zarówno mężczyźni, jak i kobiety.

Skąd taka postawa? Jednym z możliwych wyjaśnień jest fakt, iż millenialsi to pierwsze pokolenie, które wychowywało się w domach z dwójką pracujących rodziców. O doświadczenia z rodzinnych domów amerykańskich millenialsów zapytał magazyn „Working Mother”. 46% wspomina, że ich mamy wróciły do pracy, zanim oni ukończyli 3 lata. Millennialsi mają w oczach rodziców, pomiędzy którymi relacje ekonomiczne były równe - prawie połowa wskazała, że ich mamy zarabiają tyle samo lub nawet więcej niż ojcowie. Co więcej, nawet mężczyźni wywodzący się z rodzin, w których panowały bardziej tradycyjne stosunki, stykają się w miejscach pracy z kobietami aktywnymi zawodowo i słyszą o debacie na temat równości, co również kształtuje ich światopogląd.

Okazało się, że mężczyźni w wieku poniżej 40 lat zwracają większą uwagę na przeszkody, z jakimi muszą się mierzyć kobiety w miejscu pracy niż starsi respondenci. Jednym z takich problemów jest odchodzenie kobiet z pracy - na ten problem zwraca uwagę 26% mężczyzn poniżej czterdziestego roku życia i tylko 15% starszych respondentów płci męskiej. Dla kobiet ten problem jest jeszcze bardziej widoczny. Wskazało go 36% respondentek z każdej grupy wiekowej.

Badani zostali poproszeni o wskazanie, które z dziesięciu priorytetowych inicjatyw firmy powinny wdrożyć w pierwszej kolejności. Panowie do czterdziestego roku życia oraz wszystkie panie wskazali na elastyczność pracy. Mężczyźni powyżej 40-tki wskazali natomiast przejrzystość oraz zaangażowanie przywódców.

Okazuje się też, że w dwóch obszarach opinie mężczyzn w różnym wieku są bardzo spolaryzowane - młodsi respondenci wysoko oceniali znaczenie takich inicjatyw jak równość przy urlopie wychowawczym czy zapewnienie dzieciom opieki w miejscu pracy. Pod tym względem opinie były bardzo zbliżone do kobiecych, natomiast dla starszych respondentów te inicjatywy były znacznie mniej istotne.

Młodsi mężczyźni chętniej też deklarują, że zmienią panujące w ich zespołach standardy i zachowania, aby poprawić elastyczność pracy. Są gotowi zmienić harmonogram rutynowych spotkań, przemyśleć podział pracy w zespole oraz oceniać pracę na podstawie wyników, a nie godzin spędzonych w biurze.

Źródło: Centrum Prasowe PAP