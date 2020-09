Materace dwuosobowe Curem - idealne rozwiązanie dla par

Grupa Hilding Anders światowym producentem materacy

Grupa Hilding Anders swój prestiż zawdzięcza przede wszystkim wysokiej klasy produktom, które oferuje. Jej innowacyjność i zaawansowane technologie zachwyciły już niejednego. Nowoczesny styl, niesamowity design i niepodważalny komfort użytkowania czynią firmę liderem wśród konkurencji.

Do grupy należą między innymi takie marki jak Hilding oraz Curem. Szeroka gama usług, które oferują pozwala na świadomy wybór materaca, który dostosuje się do naszego ciała i odpowie na wszystkie nasze potrzeby i oczekiwania.

Materac dwuosobowy marki Curem

To, na co szczególnie powinniście zwrócić uwagę przy doborze odpowiedniego materaca, powinny być jego:

konstrukcja,

twardość,

elastyczność,

wentylacja,

właściwości termiczne.

Materace dwuosobowe Curem zapewnią Wam wszystkie te czynniki na najwyższym poziomie. Wystarczy jedynie wybrać jeden z wielu oferowanych przez firmę materacy dwuosobowych. W zależności od Waszych preferencji firma oferuje Wam materace bardziej i mniej twarde, mniej lub bardziej elastyczne. Aby zapewnić Wam swobodę ruchów i przestrzeń podczas odpoczynku należy wybrać materac o długości 200 cm i szerokości nie mniejszej niż 160 cm. Zapewni to Wam komfort użytkowania materaca.

Wybierając materac Curem musicie zwrócić uwagę również na Waszą wagę i sylwetkę. Ma to duże znaczenie jeśli chcecie efektywnie wypoczywać. Abyście oboje odczuwali komfort firma zastosowała w swoich produktach specjalistyczne pianki Visco i Serene oraz sprężyny Multipocket. Doskonale dostosują się one do każdej sylwetki i zaabsorbują nawet minimalne drgania, uniemożliwiając tym samym zakłócenie Waszego snu.

Dodatkowo technologia polegająca na połączeniu ze sobą wielu mikrokapsułek skutecznie będzie zmniejszać nacisk na Wasze plecy i biodra oraz pozwoli wypocząć kręgosłupowi. Pianki sprawią, że zyskacie swoje indywidualne podparcie dla całego ciała dzięki reakcji na nacisk i ciepło. Modele materacy wyposażone w sprężyny umożliwią wsparcie i równomierne rozłożenie Waszego ciała na powierzchni materaca. Ponad to nie dopuści to do powstania zjawiska zwanego falowaniem podłoża.

Jeśli macie kłopot z alergiami i uczuleniami materac Curem będzie doskonałym wyborem. Nie dość, że wybrany przez Was dwuosobowy materac będzie antyalergiczny, to dodatkowo antybakteryjny pokrowiec materaca zapewni odpowiednią higienę snu i zneutralizuje zapachy.

Materace Curem polecane są przez specjalistów. Ich profesjonalne i eleganckie wykonanie nie ma sobie równych - idealnie sprawdzą się jako materac dla par. Jeśli wybierzecie materac dwuosobowy Curem, zyskacie gwarancję komfortu - również dlatego, że jest on rekomendowany przez zdrowykregoslup.pl!

*****

Założona w 1939 r. w Szwecji firma Hilding Anders jest wiodącym producentem materacy na rynku. Obecna na Polskim rynku od 2001 roku firma podbiła serca Polaków wysoką jakością i skandynawskim stylem. W swoim portfelu firma posiada marki takie jak Hilding, Curem, Jensen, Bedding oraz Carpe Diem. Poza własną produkcją Hilding tworzy również materace dla marek takich jak Agata, Amazon BRW, Sleepmed i wielu innych.