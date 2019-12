Masz startup? Ruszył nabór do kolejnej edycji sieci Mentorów PFR

Pięć miesięcy mentoringu, indywidualne spotkania z wybranym ekspertem, wsparcie w rozwoju jednego z pięciu obszarów biznesowych oraz pozyskanie cennych kontaktów - Polski Fundusz Rozwoju otworzył nabór do trzeciej edycji Sieci Mentorów PFR. To szansa dla 51 polskich startupów. Zgłoszenia przyjmowane są tylko do 17 grudnia br.Do tego grona dołączyło 13 ekspertów, a 11 z nich to przedstawiciele branży medycznej. Profesjonaliści przez pięć miesięcy będą wspierać polskie firmy w rozwoju jednego z pięciu obszarów biznesowych. Eksperci podzielą się wiedzą i doświadczeniem z ponad 50 startupami.