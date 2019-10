Masz pomysł na startup, który będzie rewolucją w swojej branży? To ostatni dzień aby zaaplikować do preakceleratora ReaktorX

Jeśli masz pomysł na startup, znasz dobrze branżę, w której chcesz go rozwijać a potrzebujesz wiedzy biznesowej, networkingu i wsparcia doświadczonych mentorów - to preakcelerator ReaktorX jest dla ciebie. Aplikacje można przesyłać do czwartku 31 października na www.reaktorx.com.