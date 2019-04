Majówka z fafernuchami, witaminami eremity, a może jednak chrupiące bugle?

Na liście produktów regionalnych i tradycyjnych króluje ponad 1800 polskich potraw. Poznasz je dzięki portalowi dane.gov.pl, który oferuje wiele zbiorów m.in. z zakresu zdrowia, budżetu, pogody, czy turystyki. Każdy jest gotowy do pobrania i – co ważniejsze – ponownego, bezpłatnego wykorzystywania, również do celów komercyjnych.

Zobacz, co warto zjeść w regionie, do którego się wybierasz lub poszukaj innych, przydatnych informacji. Pamiętaj, że zamieszczone w zbiorach dane mogę być używane do realizacji wielu celów. Portal zasilają informacje z ponad 120 instytucji. Wciąż się rozwija i jest wzbogacany o nowe funkcjonalności.

Agata Miazga, pełnomocnik ministra cyfryzacji ds. otwartości danych, informuje o otwieraniu kolejnych danych, w celu zbliżenia administracji do społeczeństwa. Jej zdaniem otwarte przez API bazy: Bank Danych Lokalnych, Informator o terminach leczenia, czy informacja o wydatkach i dochodach samorządów Besti@, stwarzają nieograniczone możliwości dla przedsiębiorców. Mogą nam one pomagać w codziennym życiu, jeśli tylko będą wykorzystywane.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji