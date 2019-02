Londyński konkurs dla polskich startupów już niebawem

Nazwa konkursu, ł.pitch, nawiązuje do pioniera przemysłu naftowego i wynalazcy lampy naftowej, Ignacego Łukasiewicza. Aleksander Pajewski, koordynator konkursu, zauważa, że Łukasiewicz prowadził szeroką działalność społeczną i w dużej mierze przyczynił się do rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, co współgra z misją przedsięwzięcia.

ł.pitch jest projektem LSE Polish Business Society, stowarzyszenia polskich studentów na London School of Economics and Political Science. Do pierwszej edycji, która odbyła się w marcu 2018 roku, zgłosiło się 75 polskich przedsiębiorców. Zwycięzcami zostali Zbigniew Wojna i Robert Kozikowski - założyciele TensorFlight, startupu zmniejszającego koszty dokonywania wyceny nieruchomości poprzez wykorzystanie zdjęć satelitarnych.

Rejestracja do tegorocznej edycji konkursu jest otwarta do 13 lutego 2019 roku. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Do finału konkursu, który odbędzie się 9 marca 2019 roku w Londynie podczas LSE SU Polish Economic Forum 2019, zakwalifikuje się 5 startupów. Każdy z nich zaprezentuje pomysł na biznes przed potencjalnymi inwestorami i uczestnikami konferencji. Następnie zostanie oceniony przez jury.

W tym roku zwycięzcy otrzymają m.in. nagrodę pieniężną w wysokości 3 tys. funtów, pomoc przy rozwoju firmy od specjalistów z Microsoft, miejsce w programie Space3ac Poland Prize z możliwością zdobycia nagrody w wysokości 45 tys. euro, pakiet opieki prawnej od kancelarii prawnej Kondracki Celej, cykl warsztatów i spotkań mentoringowych z ekspertami z CVC, warsztaty z partnerem inwestycyjnym z InReach Ventures, jednorazowy program indywidualnego mentoringu biznesowego i marketingowego ufundowanego przez Arskom Group oraz tygodniowy pobyt w luksusowych apartamentach Golden Apartments wraz z 6-dniowym kursem wakeboardingu w Sliders Cable Park w Egipcie. Finał konkursu będą mogły obejrzeć na żywo setki uczestników Forum, a całe wydarzenie będzie również transmitowane w mediach społecznościowych.

Źródło: LSE Polish Business Society