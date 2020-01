Leasing samochodu a ukryte koszty

Najważniejszym kosztem, z jakim wiąże się leasing samochodowy, jest czynsz, czyli raty leasingowe płacone co miesiąc wobec leasingodawcy. Oprócz tego korzystający musi liczyć się z większym wydatkiem z tytułu opłaty wstępnej oraz wykupu auta na koniec umowy. Jak się jednak okazuje, wydatków związanych z wzięciem auta w leasing jest znacznie więcej i zwykle nie są one widoczne we wstępnej symulacji kosztów, ani nawet w harmonogramie spłat do umowy.