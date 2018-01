Kto Ci udzieli chwilówki, jeśli jesteś w bazach BIK?

Po co właściwie BIK?

Celem BIK-u jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników obrotu gospodarczego. Mówiąc wprost, informacje w nim zawarte mają przestrzegać część firm przed nierzetelnymi klientami. W samym BIK-u gromadzone są zarówno pozytywne, jak też negatywne dane na temat konsumentów. Zarówno każda uregulowana w terminie rata czy spłata pożyczki, jak też zaległości za telefoniczny abonament będą w nim odnotowane. I o ile pozytywne informacje kredytowe mogą stanowić dodatkowy argument w pozyskiwaniu pożyczki, to wpisy o zaległościach finansowych mogą skutecznie utrudnić jej wzięcie.

Pożyczka bez BIK możliwa

W przypadku negatywnych wpisów w BIK warto pamiętać, że nie zawsze są one skutkiem ludzkiej lekkomyślności. Często nałożenie się kilku życiowych przypadków sprawia, że człowiek popada w finansowe tarapaty. Na szczęście coraz więcej firm pożyczkowych zaczyna to rozumieć, a do swojej oferty wprowadza pożyczki dedykowane właśnie osobom z negatywnym wpisem w BIK. Jak to możliwe? Chociaż weryfikacja danych w BIK to standardowa procedura wielu pożyczkodawców, to część firm jest gotowa udzielić pożyczki mimo negatywnych informacji w nich zawartych. Niektóre z nich nawet tych danych nie weryfikują. Oznacza to, że negatywny wpis w BIK nie przekreśla definitywnie szansy na pozyskanie dodatkowej gotówki.

Gdzie dostaniesz pożyczkę?

Na rynku jest coraz więcej firm pożyczkowych, które udzielają pożyczek osobom z negatywnym wpisem w BIK. Na chwilę obecną jest ich trzynaście, jednak oferta tego rodzaju chwilówek cały czas się rozrasta. Jeśli interesuje cię pożyczka bez BIK, powinieneś śledzić rankingi tego wariantów pożyczek. Znajdziesz je na Chwillowki.pl. Czytelny ranking nie tylko gromadzi wszystkie pożyczki bez BIK w jednym miejscu, ale również porównuje ich najważniejsze warunki.

Formalności i koszty

Oczywiście pożyczkodawca udzielający chwilówki osobie już zadłużonej ponosi o wiele większe ryzyko. Mimo dozy zaufania wobec takiego klienta zawsze istnieje niebezpieczeństwo braku spłaty również tego zobowiązania. Aby zmniejszyć to ryzyko do minimum, firmy pożyczkowe wymagają dopełnienia konkretnych formalności. Oprócz dowodu osobistego i aktywnego konta bankowego pożyczkobiorcy wymagają również niekiedy zaświadczenia o osiąganych dochodach. Poza tym w przypadku pożyczek bez BIK każda decyzja o udzieleniu zobowiązania jest podejmowana indywidualnie. Dlatego najlepszym sposobem na przekonanie się czy otrzymasz ekspresową pożyczkę mimo negatywnego wpisu w BIK jest po prostu zawnioskowanie o nią. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule na echodnia.eu.

Istotną kwestią pożyczek bez BIK są również koszty pożyczki. Oczywiste jest, że pożyczkodawcy muszą sobie w pewien sposób zrekompensować ponoszone ryzyko. Najłatwiejszym sposobem jest zastosowanie odpowiednio wysokiego oprocentowania chwilówki. Dlatego decydując się na pożyczkę z BIK musisz pamiętać, że będziesz musiał zwrócić więcej niż pożyczyłeś. Z tego powodu po pożyczkę bez BIK powinieneś sięgać tylko w sytuacji wyższej konieczności.

Z odpowiednią rozwagą

Coraz większa dostępność pożyczek bez BIK na polskim rynku może zachęcać dużą grupę pożyczkobiorców do wzięcia kolejnej chwilówki mimo dotychczasowych problemów finansowych. I chociaż ten wariant zobowiązania skierowany jest właśnie do osób z zaległościami, to powinni z niego korzystać wyłącznie ci, którzy potrzebują dodatkowego finansowania na istotny cel. Zaciąganie pożyczki bez BIK na własne zachcianki nie jest dobrym pomysłem. Posiadane dotąd długi mogą znacznie utrudnić zwrot kolejnego zobowiązania. Tym bardziej, że jego koszty mogą być dość wysokie. Dlatego pożyczkę bez BIK polecamy w sytuacjach naprawdę podbramkowych, np. nagłej choroby czy nieprzewidzianego wydatku. Mając już długi, można obejść się bez kolejnej zagranicznej wycieczki czy zakupu zbędnego sprzętu elektronicznego. Nie można też zapominać, że przyznanie pożyczki bez BIK zależne jest od indywidualnej decyzji pożyczkodawcy. A ten nie zawsze może dysponować tak dużą dozą zaufania wobec osoby z poważnymi zadłużeniami z przeszłości. Dlatego pożyczkę bez BIK należy traktować jako alternatywę w trudnej życiowej sytuacji, a nie jako okazję do zdobycia ekstra gotówki na nieprzemyślane cele.