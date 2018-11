Kryptowaluty codziennością w Azji i sensacją w Afryce. Jak wygląda zainteresowanie nimi w krajach europejskich?

Platforma, umożliwiająca zakup kryptowaluty, sprawdziła jak popularne są wirtualne pieniądze na trzech kontynentach. Łącznie badaniem objęto internautów z prawie 40 krajów. Najciekawsze wnioski przynosi analiza z Francji, RPA, Indonezji, ale także z Polski. Badania zrealizowane we współpracy z ośrodkami TNS i SW Research pokazało, że polscy internauci znajdują się w europejskiej czołówce adaptacji kryptowalut, lecz w wielu aspektach znacząco wyprzedzają ich respondenci z Afryki i Azji.

Kryptowalutom dobrze w Azji i Afryce

Badanie Luno pokazuje, że znajomość kryptowalut dynamicznie rośnie szczególnie

w krajach rozwijających się. W RPA już 69% respondentów wie, czym są kryptowaluty.

Z kolei w Indonezji o wirtualnym pieniądzu może powiedzieć coś więcej 63% ankietowanych. I nie jest to obszar zarezerwowany tylko dla dwudziestolatków. O kryptowalutach słyszało aż 69% osób w przedziale wiekowym 25-34 lat i 62% w wieku 35-44 lat. Najmłodsza grupa (poniżej 24 lat) uplasowała się dopiero na 3. pozycji (58%). Dla porównania we Francji kryptowaluty zna 36% respondentów, przede wszystkim w najmłodszej badanej grupie wiekowej.

W Polsce o kryptowalutach słyszał średnio co drugi badany internauta. Daleko nam jednak do Litwinów, gdzie znajomość pojęcia wirtualnego pieniądza deklaruje aż 81% ankietowanych. Tak wysoki wynik nie powinien być zaskoczeniem, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że Litwa rywalizuje z Estonią o prym w adaptacji rozwiązań fintech w regionie nadbałtyckim.

Bitcoin i długo, długo nic

W Indonezji już 40% badanych internautów deklaruje posiadanie kryptowalut, a kolejne 49% planuje ich zakup. Mimo że ich posiadaczami częściej są mężczyźni, jednak chęć zakupu wyraża więcej kobiet – inaczej niż w Europie. Kryptowaluty zyskują na popularności także

w RPA – ich posiadanie deklaruje 29% ankietowanych, a 53% wyraża chęć inwestycji

w wirtualne pieniądze. W Europie Bitcoin jeszcze nie przyjął się tak powszechnie. W Polsce posiadanie kryptowalut deklaruje 16,5% badanych internautów, a we Francji – 19%. W obu krajach 4 na 10 ankietowanych rozważa zakup kryptowalut w przyszłości.

Magdalena Gołębiewska, Country Manager w Luno twierdzi, że hamulcem dla Europy jest brak przejrzystych regulacji oraz nieprzychylna opinia mediów. Przykładem są Niemcy, gdzie kryptowaluty kupiło 9% badanych. Ciekawą prawidłowość pokazały natomiast wyniki z sąsiedniej Holandii, gdzie analitycy odnotowali najwyższy wskaźnik posiadania kryptowalut względem znajomości tego pojęcia.

Bitcoin jest zdecydowanym liderem popularności na wszystkich rynkach badanych przez Luno, od 68% we Francji aż po 87% w RPA. W Polsce w Bitcoina zainwestowało 85% uczestników badania. Silną pozycję ma również Ethereum, które zajmuje drugą pozycję. Respondenci chętnie inwestują również w Ripple i Dash, które walczą o miejsce na podium. Dash jest bardziej popularny we Francji i Indonezji, Ripple w RPA i Polsce. Lisk pozostaje daleko w tyle w światowej klasyfikacji. Jedynie w Polsce zna go 29% badanych, tym samym wyprzedzając Dash.

Bitcoin – dziś do inwestowania, wkrótce do przelewów?

Bez względu na szerokość geograficzną, kryptowaluty najczęściej są traktowane jako forma inwestycji – jest to główny motyw zakupu walut cyfrowych dla aż 84% ankietowanych w Indonezji. W Europie znaczny odsetek respondentów wykorzystuje kryptowaluty do zakupów przez internet, mikropłatności oraz przelewów dla przyjaciół i rodziny. Co więcej, we Francji i w Polsce co druga osoba chętnie płaciłaby wirtualnymi walutami w sklepach, jeśli pojawiłaby się taka możliwość.

Nauka o kryptowalutach zaczyna się na Facebooku

Dla uczestników badania Luno pierwszym źródłem informacji o kryptowalutach są media społecznościowe, przede wszystkim Facebook (ok. 60% wskazań). Wyjątkiem jest jedynie Francja, gdzie to źródło informacji preferuje 37% respondentów. O wirtualnym pieniądzu uczymy się także od rodziny, przyjaciół i znajomych. W Polsce popularna jest również prasa

i portale branżowe (53%). Badanie w Polsce pokazało, że kampanie społeczne w mediach są dostrzegane zaledwie przez 3% ankietowanych.

Kto się boi Bitcoina?

Mimo dynamicznego rozwoju rynku i ujednolicenia regulacji prawnych, wielu z nas wciąż ma wiele wątpliwości co do kryptowalut. Za jedno z największych zagrożeń badani uznają brak właściwych zabezpieczeń, które chronią portfele przed cyberatakami. Ponadto w każdym kraju około 40% badanych nadal uznaje kryptowaluty za skomplikowane w użyciu.

Co może pomóc zwiększyć wiarygodność kryptowalut? Według badanych jest to przede wszystkim zmniejszenie ryzyka utraty środków poprzez cyberprzestępstwa. Jedynie w Indonezji priorytetem okazała się stabilizacja rynku i kursu walut (42%). Wysoko uplasowała się również możliwość zakupu u renomowanego dostawcy, np. banku. Jeśli chodzi o Polskę, kluczowym czynnikiem jest oficjalne stanowisko rządu i przejrzyste regulacje (43%), W innych krajach, respondenci zwrócili uwagę na przychylne opinie najbliższych oraz możliwość płatności kryptowalutami w swoich ulubionych sklepach.

Źródło: Luno