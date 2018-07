Kryptowaluty a podatek PCC

Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 lipca 2018 r. wprowadzające zmiany w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1346) weszło w życie 13 lipca br. Przewidziano w nim zaniechanie poboru podatku PCC od podatników nabywających w drodze umowy sprzedaży lub zamiany walutę wirtualną, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 i 1075). Samo zaniechanie będzie mieć zastosowanie od 13 lipca 2018 do 30 czerwca 2019 r.

Zgodnie z informacjami pochodzącymi z Ministerstwa Finansów, nowe rozporządzenie to odpowiedź na kontrowersje dotyczące linii interpretacyjnej ws. opodatkowania podatkiem PCC sprzedaży i wymiany kryptowalut.

Duże wątpliwości wzbudziło to, że cyfrowe waluty zostały w sądowym orzecznictwie zakwalifikowane jako prawa majątkowe. Taką linię przyjęto np. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 marca 2018 r. (sygn. akt – II FSK 488/16). W efekcie uznaje się, że obrót walutą wirtualną na podstawie umowy sprzedaży lub zamiany powinien być przedmiotem podatku PCC.

Kamil Hupajło z Kancelarii Legaltec Hupajło & Partnerzy tłumaczy, że podatek PCC wynosi 1%, a specyfika rynku kryptowalut sprawia, że część osób i podmiotów prowadzących obrót wirtualnymi walutami zawiera bardzo liczne umowy. Niezmiennie problemem jest też brak jasnych i przejrzystych regulacji prawno-podatkowych dla rynku kryptowalut. Osoby i firmy zajmujące się obrotem cyfrowymi walutami są więc narażone na różne ryzyka. Jednym z nich jest właśnie sprawa opodatkowania podatkiem PCC.

W konsekwencji w niektórych przypadkach zobowiązania podatkowe z tytułu PCC są nieproporcjonalnie wysokie i mogą nawet przekraczać rynkową wartość posiadanych kryptowalut, co w trakcie prac legislacyjnych przyznało samo Ministerstwo Finansów.

W uzasadnieniu projektu nowego rozporządzenia resort finansów wskazał, że stosowanie ścisłej wykładni przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych może skutkować nałożeniem na podatników obowiązków niemożliwych do wykonania, prowadzących w wielu przypadkach do konfiskaty majątku, a tym samym naruszeniem konstytucyjnej zasady dotyczącej prawa do ochrony własności.

Jak wynika z rozporządzenia z 11 lipca 2018 r., podatek PCC nie będzie pobierany przez niemal rok. Zaniechanie ma jednak charakter tylko tymczasowy. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, wciąż trwają prace nad rozwiązaniami systemowymi, które unormują cały rynek kryptowalut również w kontekście podatkowym.

Maciej Grzegorczyk z Kancelarii Legaltec Hupajło & Partnerzy zaznacza, że zaniechanie poboru podatku ograniczono tylko do okresu od 13 lipca br. do połowy przyszłego roku. Oznacza to po prostu, że zwolnienie nie obejmuje umów sprzedaży/zamiany kryptowalut, które zostały zawarte wcześniej.

Źródło: TAB2