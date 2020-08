Kredyt gotówkowy 10 tys - na jak długo?

To szybki i łatwy sposób na sfinansowanie bieżących potrzeb. Uniwersalnym wyborem wielu kredytobiorców jest kredyt gotówkowy na 10 tys zł. O ile ustalenie kwoty zobowiązania nie jest zbyt trudne, to określenie na jaki okres chcemy spłacać kredyt może przysporzyć nam kłopotu. Na jak długo wziąć kredyt gotówkowy 10 tys?

Kredyt gotówkowy, a okres kredytowania

Okres kredytowania to czas, w którym kredytobiorca ma obowiązek spłacić kredyt. Ten parametr ma duży wpływ na wysokość rat. Zazwyczaj im dłuższy okres kredytowania, tym niższe raty. Nie oznacza to jednak, że sam kredyt gotówkowy będzie tańszy. Wręcz przeciwnie – koszty kredytu będą większe wraz z dłuższym okresem kredytowania. Oznacza to w praktyce, że za kredyt na 24 miesiące zapłacimy więcej niż za kredyt o tej samej kwocie na okres 12 miesięcy.

Aby dobrać odpowiedni okres kredytowania należy przede wszystkim wziąć pod uwagę naszą zdolność kredytową. Wlicza się w nią takie parametry jak: uzyskiwane dochody (regularne i stałe), spłacane zobowiązania finansowe oraz liczbę osób na utrzymaniu. Należy wybrać taki kredyt gotówkowy, abyśmy bez problemu mogli spłacić raty w terminie. Jest ona natomiast zależna od okresu kredytowania – im dłuższy czas spłacania kredytu, tym mniejsza jest rata.

Dla kogo kredyt gotówkowy 10 tys z krótkim okresem kredytowania?

Kredyt gotówkowy z krótkim czasem, spłaty jest idealny dla osób, które posiadają wysoką zdolność kredytową. Pożyczka na 10 tys zł na okres 12 miesięcy to comiesięczny koszt około 1000 zł. Nie jest to wygórowane obciążenie w budżecie domowym dla tych, którzy posiadają wysokie dochody. Jednocześnie krótszy okres kredytowania pozwoli obniżyć koszty kredytu i zaoszczędzić trochę pieniędzy.

Dla kogo kredyt gotówkowy 10 tys z długim okresem kredytowania?

Nie każdy ma tak wysokie dochody, by móc starać się o pożyczkę w banku na 10 tys zł z krótkim czasem spłaty. W tej sytuacji doskonałym rozwiązaniem będzie kredyt gotówkowy z długim okresem kredytowania, który pozwoli na znaczne obniżenie miesięcznej raty. W przypadku kredytu z okresem spłaty na 24 miesiące, rata będzie wynosić około 500 zł. Należy mieć jednak na uwadze to, że koszty zobowiązania finansowego będą większe ze względu na dłuższy okres kredytowania.

Kredyt gotówkowy do 10 tys – jak zmieniają się koszty kredytu wraz z okresem kredytowania?

Aby zobrazować jak zmieniają się koszty kredytu gotówkowego na 10 tys zł w zależności od okresu kredytowania przygotowaliśmy specjalną tabelę.

Koszty kredytu 10 tys zł, a okres kredytowania:

Jak można zauważyć koszty kredytu 10 tys. rosną wraz ze wzrostem okresu kredytowania. W niektórych bankach, jak na przykład Alior Bank czy Citi Handlowy koszty całkowite zwiększają się jednak nieznacznie. W tej sytuacji opłaca zdecydować się na dłuższy okres spłaty, by obniżyć ratę kredytu. Jednakże w innych ofertach bankowych koszty kredytu mogą zwiększyć się nawet o ponad tysiąc złotych, jeśli zdecydujemy się na dłuższy okres spłaty.

Najtańszy kredyt gotówkowy 10 tys – najlepsze oferty

1. Kredyt gotówkowy Alior Bank

Pożyczka internetowa Alior Bank jest dostępna tylko i wyłącznie dla nowych klientów. Bank oferuje niską prowizję oraz atrakcyjne oprocentowanie. Aby wnioskować o kredyt gotówkowy wystarczy wypełnić formularz kontaktowy, po czym konsultant bankowy oddzwoni na podany przez Ciebie numer telefonu.

Kwota kredytu: 500 - 150.000 zł

Okres kredytowania: 3 - 120 miesięcy

RRSO: 10.61%

Prowizja: 3.00%

Oprocentowanie: 7.19%

Możliwa wcześniejsza spłata: Tak

Przykładowy kredyt: Całkowita kwota pożyczki: 10 000 zł, okres: 24 miesiące, miesięczna rata: 462,04 zł, kwota do spłaty: 11 089,03 zł

2. Kredyt gotówkowy Citi Handlowy

Pożyczka gotówkowa online w Citi Handlowy do 150 000 zł to doskonała oferta dla osób, które poszukują taniego kredytu gotówkowego. Klient ma możliwość ubezpieczenia spłaty pożyczki w ramach Indywidualnego ubezpieczenia „Bezpieczne Raty”. Oferta dostępna dla nowych kredytobiorców.

Kwota kredytu: 1000 - 150.000 zł

Okres kredytowania: 9 - 96 miesięcy

RRSO: 10.61%

Prowizja: 3.00%

Oprocentowanie: 7.19%

Możliwa wcześniejsza spłata: Tak

Przykładowy kredyt: Całkowita kwota pożyczki: 10 000 zł, okres: 24 miesiące, miesięczna rata: 462,04 zł, kwota do spłaty: 11 089,03 zł

3. Kredyt gotówkowy Santander Bank Polska

Kredyt gotówkowy w Santander Bank jest jedną z najbardziej popularnych ofert bankowych. Przejrzyste warunki umowy oraz szybka decyzja kredytowa. We wniosku online możesz pożyczyć do 92 000 zł, ale jeśli interesuje Cię wyższa kwota, to odwiedź jeden z oddziałów banku lub skontaktuj się telefonicznie z konsultantem.

Kwota kredytu: 1000 - 300.000 zł

Okres kredytowania: 3 - 120 miesięcy

RRSO: 13.86%

Prowizja: 6.10%

Oprocentowanie: 7.13%

Możliwa wcześniejsza spłata: Tak

Przykładowy kredyt: Całkowita kwota pożyczki: 10 000 zł, okres: 24 miesiące, miesięczna rata: 475,67 zł, kwota do spłaty: 11 415,97 zł

4. Kredyt gotówkowy BNP Paribas

W banku BNP Paribas możesz uzyskać kredyt gotówkowy aż do 200 000 zł. Długi okres kredytowania pozwala Ci na rozłożenie spłaty kredytu na dogodne, niskie raty. Kredytodawca oferuje szybką decyzję kredytową oraz przelew pieniędzy na konto bankowe niezwłocznie po zawarciu umowy kredytowej.