Kosmetyki naturalne, wegańskie i rzemieślnicze dla Twojej skóry

Kosmetyki naturalne, a kosmetyki wegańskie- na czym polega różnica?

Obecnie kosmetyki naturalne oraz kosmetyki wegańskie to tematy niezwykle popularne i często poruszane. Czy wiesz, na czym polega różnica między tymi dwoma pojęciami? Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że kosmetyki wegańskie są kosmetykami naturalnymi, ale za to naturalne kosmetyki niekoniecznie są wegańskie. O co więc chodzi? W wersji wegańskiej, do produkcji kosmetyków nie używa się żadnych składników pochodzenia zwierzęcego. To nurt bardzo ostatnio modny i popularny szczególnie wśród wegan, którym nie jest obojętny los zwierząt zabijanych bezmyślnie dla zaspokojenia potrzeb człowieka. Kosmetyki naturalne natomiast to takie, do których produkcji używa się składników tylko i wyłącznie naturalnych.

Kosmetyki rzemieślnicze- czy warto?

Sporą popularnością cieszą się obecnie także kosmetyki rzemieślnicze. Powstają rękodzielnicze mydlarnie, w których tworzy się mydełka jak prawdziwe dzieła sztuki. W takich miejscach tworzone są także inne kosmetyki, jak np. kremy, balsamy, maseczki do twarzy czy peelingi. Wszystko z dbałością o najmniejszy detal. Tajemnicą najwyższej jakości produktów jest tu nie tylko wiedza i doświadczenie rzemieślnika, ale także fachowy dobór składników używanych do produkcji. Kosmetyki rzemieślnicze nie są produkowane masowo, powstają raczej jak dzieło sztuki, w zupełnie innych warunkach niż fabryczna taśma.

Dlaczego warto stosować kosmetyki naturalne?

Nasza skóra nie jest przystosowana do serwowania jej chemicznych kąpieli. Choć drogeryjne półki uginają się pod ciężarem dostępnych kosmetyków, będących antidotum na wszystko, tak naprawdę wciąż zapominamy i naturze, która najlepiej wie, co dla nas jest dobre. Jeśli wymienisz intensywne kosmetyki z drogerii na kosmetyki naturalne, skóra bardzo szybko Ci się odwdzięczy. Co więcej, naturalne wersje kosmetyków są wskazane również dla osób o delikatnej skórze, skórze nadwrażliwej, naczynkowej czy dla alergików. Takie kosmetyki nie powodują podrażnień ani reakcji uczuleniowych, są więc w pełni bezpieczne dla każdego.

Jakie kosmetyki naturalne warto mieć w kosmetyczce?

W zasadzie każdy rodzaj kosmetyków, jaki tylko jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, występuje w wersji naturalnej. Zdrowe kosmetyki używa się do twarzy jako płyny micelarne, kremy czy maseczki. Dużą popularnością cechują się naturalne hydrolaty, które nie tylko oczyszczają, ale także znacząco nawilżają wysuszoną mocno skórę. Naturalne kosmetyki występują także w wersji na włosy w postaci szamponów, odżywek, maseczek, wcierek czy płukanek. Do ich produkcji wykorzystywane są różnego rodzaju naturalne składniki, np. pokrzywa czy rumianek, a każdy z takich produktów w inny sposób wpływa na włosy, poprawiając ich wygląd i kondycję. Naturalne kosmetyki występują także do ciała jako balsamy, mydła i wiele innych produktów, które warto przetestować, by wybrać ten najbardziej odpowiedni dla siebie.

Eranatura.pl dla Ciebie!

Eranatura.pl to sklep, w którym kupisz najlepsze polskie kosmetyki naturalne, tworzone w oparciu o doskonałej jakości składniki, wiedzę i profesjonalność rzemieślników. Oprócz niezwyklej zawartości, każdy produkt ma także piękne pudełko, które z pozoru nieistotne, może być doskonałym pomysłem na ciekawy prezent.