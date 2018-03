Konstytucja Biznesu pomoże przedsiębiorcom w kwestii składek ZUS

Przez pierwsze 6 miesięcy po założeniu działalności nie będzie obowiązku odprowadzania opłat z tego tytułu. Nowe rozwiązanie wyeliminuje część ryzyka i potencjalnie może pobudzić przedsiębiorczą energię Polaków. Może sprawić, że ci, którzy dotychczas mieli pomysł na biznes, ale bali się składek ZUS-owskich, zdecydują się na uruchomienie takiego projektu. Rozwiązanie to pomoże zwłaszcza stawiającym pierwsze kroki w działalności biznesowej eliminując część obaw związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej. Dotychczas przy podejmowaniu takich kroków trzeba było liczyć się z płaceniem minimum 500 zł miesięcznej składki. W sytuacji dużego ryzyka planów biznesowych to obciążenie zwiększa dodatkowo obawy, że dane przedsięwzięcie się nie sprawdzi i zakończy się stratami.

Kolejnym rozwiązaniem jest tzw. działalność nierejestrowana. Jeżeli prowadzona jest działalność o charakterze gospodarczym czy ekonomicznym, ale jej miesięczny przychód nie przekracza 1000 zł - czyli połowy płacy minimalnej – wówczas nie trzeba jej rejestrować. Urealnia to zasadę swobody prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W przypadku tak małej skali nie można oczekiwać, że ktoś zdecyduje się na podjęcie trudu, aby dopełnić wszelkich procedur formalnych związanych z rejestracją firmy, prowadzeniem księgowości oraz rozliczaniem składek ZUS. W tym przypadku w proporcji do przychodów byłyby one bardzo duże. Takie zmiany wprowadzono z myślą np. korepetytorach, którzy podejmują aktywność okazjonalnie. Będą oni mogli legalnie prowadzić działalność gospodarczą w Polsce na niewielką skalę.

Autor: Łukasz Kozłowski, ekspert Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE)

Źródło: eNewsroom