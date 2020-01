Kończy się termin ważności Twojego dowodu osobistego? O wydanie nowego możesz złożyć wniosek przez internet

Załóż profil zaufany i zrób sobie zdjęcie

Ponad 160 tysięcy internetowych wniosków o nowe dowody, ponad 17 tysięcy zgłoszeń online informujących o utracie dowodu – to krótkie podsumowanie ubiegłego 2019 roku w kategorii „dowody osobiste”. W roku 2020 ważność dokumentu tożsamości kończy się 1 050 000 osobom, a 160 tysięcy młodych ludzi wyrobi swój pierwszy dowód osobisty.

Wniosek o nowe dokumenty można składać online. W tym celu należy założyć profil zaufany, który przyda się nie tylko do złożenia wniosku o nowy dowód, ale i do załatwiania online wielu innych spraw urzędowych, w tym m.in. złożenia rocznego rozliczenia podatkowego.

- E-dowód odbierają wszystkie osoby, które wniosek o nowy dokument złożyły 4 marca 2019 r. i później. Zasadnicza różnica między nowym dowodem a starym jest taka, że e-dowód to także nośnik naszej identyfikacji elektronicznej – tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Warstwa elektroniczna e-dowodu to wbudowany, bezstykowy chip. Dzięki niej właściciel e-dowodu może komunikować się elektronicznie z administracją publiczną. To ona sprawia, że e-dowód umożliwia m.in. załatwianie online spraw urzędowych, elektroniczne podpisywanie dokumentów oraz korzystanie z automatycznych bramek granicznych na lotniskach – dodaje szef MC.

Gdyby zniknął…

Jakie jeszcze nowości czekają na właścicieli e-dowodów? Mając „tradycyjny” dowód osobisty, w przypadku jego zaginięcia, powinniśmy to od razu zgłosić do urzędu (można to zrobić online). Urzędnik po otrzymaniu zgłoszenia, unieważnia dowód. W związku z tym, jeśli nawet dokument odnajdzie się po kilku dniach, to i tak konieczne będzie wyrobienie nowego dowodu.

W przeciwieństwie do tradycyjnego dokumentu tożsamości, właściciele e-dowodów mają za to możliwość czasowego zawieszenia dokumentu. Jeśli w ciągu 14 dni obywatel cofnie zawieszenie, e- dowód będzie nadal ważny. W przeciwnym razie zostanie on automatycznie unieważniony.