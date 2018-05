Kody, rabaty, promocje. Czyli co ciekawego przygotuje dla nas wyszukiwarka modowa Zippini.pl?

Zippini to pierwszy w Polsce naprawdę kompleksowy portal o modzie. Nie tylko społeczność, ani nie sam sklep, tylko wszystko w jednym. Możesz tu znaleźć bazę artykułów, a w niej wartościowe treści lifestylowe i poradnicze. Znajdziesz tu też plotki o gwiazdach i analizę stylu. Do tego treści czysto modowe, takie jak biografie najważniejszych projektantów i opisy najpopularniejszych fasonów i krojów. Dzięki temu możesz traktować stronę Zippini jak swój codzienny portal, na który wchodzisz, by zaczerpnąć rozrywki. Jednocześnie jednak od razu na miejscu możesz zrobić zakupy! To bardzo wygodne, bo czytając o tym, jaką markę butów zarekomendowała ostatnio Doda, wahając się pomiędzy marką Kazar, a Aldo, czy nawet o domu mody Chanel - to nie musisz zastanawiać się, gdzie kupić coś podobnego – wystarczy kilka ruchów myszką, by nie opuszczając Zippini znaleźć się w odpowiednim dziale i zrobić zakupy.

Stylista, społeczność i rabaty w Zippini

Do tego dochodzą porady stylistów, którzy jeszcze bardziej ułatwiają zakupy. Warto z nich korzystać zarówno wtedy, gdy znasz swoją sylwetkę, jak i gdy dopiero się nad tym zastanawiasz. Znajdziesz tu porady i przewodniki pozwalające odpowiedzieć na ważne modowe pytania: w co się ubierać, gdy ma się niski wzrost, szerokie biodra, duże stopy? A może interesuje Cię, jakie kolory powinny nosić londynki, lub która torba zrobi największe wrażenie na znajomych? Przykładowo osoby o figurze typu gruszka często ukrywają się pod zgrzebnymi ubraniami, które je pogrubiają. Tymczasem na portalu zakupowym Zippini.pl możesz sprawdzić, że największym plusem figury typu gruszka jest ciało o kształcie klepsydry. Dlatego warto wybierać fasony, w których to właśnie talia i biust jest w centrum i to na nie położony będzie nacisk, a biodra i uda pozostaną zakryte.

Kody rabatowe i promocje w Zippini

Portal zakupowy Zippini to również kody rabatowe i promocje. Kupując daną rzecz zawsze widzisz, o ile jest ona tańsza w stosunku do konkurencyjnych portali. Pozwala to łatwiej śledzić promocje i sprawdzać, kiedy jest najtaniej. To sprawdzone miejsce w sieci – w przeciwieństwie do sieciówek, które często podwyższają ceny przed sezonem zakupowym, by potem obniżyć je w trakcie wyprzedaży. Na Zippini zawsze wiesz, jaka jest cena i o ile procent różni się w porównaniu do tej z przeszłości. Wyprzedaż bez wychodzenia z domu, tłoczenia się w centrum handlowym i polowania na swój rozmiar? Tak, z Zippini to nie tylko możliwe, ale też bardzo łatwe i przyjemne. Poza zniżkami w pojedynczych sklepach, warto polować też na kody rabatowe do Zippini i jej partnerów. Kody rabatowe to oferty dla wybranych osób, którym udało się do nich dotrzeć. Dzięki temu to Ty masz w zasięgu ręki ofertę specjalną, podczas gdy Twoje koleżanki nadal muszą płacić za daną rzecz pełną cenę! Dzięki temu nie wydając dużo pieniędzy możesz się ubrać tak, że wszyscy będą Ci zazdrościć. Kody rabatowe dzielą się na te publiczne ( wystarczy sprawdzić na stronie czy Facebooku) i tajne, do których dostęp mają tylko zarejestrowani użytkownicy lub osoby czytające newsletter. Kody rabatowe mogą też być ograniczone czasowo, to znaczy obowiązywać tylko do określonego momentu, lub do wyczerpania zapasów. Najczęściej wpisuje się je w specjalne pole podczas finalizowania zakupów.

Warto być na Facebooku Zippini

Na kody rabatowe do Zippini poluj w internecie i na naszym profilu facebookowym. Śledzenie tego portalu w tym medium społecznościowym jest szczególnie istotne, jeśli uważasz się za miłośniczkę mody. Nie lubisz, gdy coś Cię omija i chcesz zawsze być pierwszą osobą wśród znajomych, która orientuje się w najnowszych trendach? W takim razie na pewno chcesz być pierwszą osobą, która dowie się o unikalnych rabatach. Dzięki temu możesz taniej kupić określone produkty -na przykład wszystkie buty lub biżuterię – lub rzecz konkretnej marki. Możesz też trafić na kupon rabatowy obowiązujący na wszystko na danym portalu. Szczegóły zawsze znajdziesz w regulaminie.

Warto regularnie odwiedzać Zippini

Na Facebooku Zippini możesz od razu znaleźć porady, które ułatwią Ci wybór modelu i poprawią komfort noszenia. Dowiedz się, jaki obcas będzie najlepszy dla kogoś, kto nie chodził jeszcze w szpilkach, co zrobić z obcierającymi butami i do czego nosić buty z kokardą. Na Facebooku Zippini znajdziesz też społeczność, która myśli tak samo, jak Ty. W czasie konkursów i akcji specjalnych będziesz miała szansę się wypowiedzieć. Możesz komentować teksty i dowiedzieć się, co myślą o nich inne fanki mody. Jeśli masz pytanie do autorów serwisu, skorzystaj z wiadomości prywatnej na Facebooku. W dziale informacje znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, jeśli jeszcze nie wiesz, o co chodzi w wyszukiwarce modowej Zippini i dlaczego warto korzystać z takiego rodzaju serwisu modowego.