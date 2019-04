Klienci uciekają po 3 sekundach z firmowej strony? Prawdopodobnie nie jest mobile-friendly

Zdaniem Piotra Ślusarczyka, eksperta netPR.pl, powszechnie uważa się, że responsywność witryny równa się mobilności. Tymczasem bycie mobile-friendly to nie tylko przeskalowanie elementów, ale też ich optymalizacja, aby poprawić osiągi witryny.

Specjalista dodaje, że mobilność i szybkość strony oznaczają lepszą pozycję w wynikach wyszukiwania oraz lepsze doświadczenie odwiedzających – jeśli po kliknięciu w link na telefonie po trzech sekundach nie zobaczymy kontentu dopasowanego do naszego ekranu, najczęściej rezygnujemy i szukamy interesujących nas treści gdzie indziej.

Witryna w wersji mobilnej powinna prezentować te same treści co w wersji desktopowej. Ponadto Google wedle założeń Mobile-first Index coraz częściej indeksuje tylko mobilną wersję witryny. Dlatego strona, która nie jest dostosowana do tego trendu, będzie nie tylko gorzej odbierana przez użytkowników, lecz także gorzej pozycjonowana niż ta przyjazna urządzeniom przenośnym.

Źródło: infoWire