Klawiatura komputerowa - jak wybrać i wymienić?

Klawiatura do komputera - jaką wybrać?

Jeżeli masz w zamiarze rozbudowanie swojego komputera stacjonarnego, z pewnością zainteresujesz się ofertą klawiatur komputerowych (https://www.oleole.pl/klawiatury-komputerowe.bhtml). Dla graczy szczególnie polecane są gamingowe klawiatury z podświetlanymi klawiszami. Dla miłośników eleganckich rozwiązań natomiast dobrym pomysłem będą zupełnie płaskie, białe klawiatury, które swoim wyglądem nawiązują do sprzętów marki Apple. Wybierając klawiaturę do komputera stacjonarnego, warto zastanowić się, do czego jest nam ona potrzebna. Jeśli potrzebujemy klawiatury do pracy, najprawdopodobniej postawimy na model, który po prawej stronie posiada dodatkową część z cyframi. W podstawowej wersji, klawiatury nie posiadają tej części. Dużą różnicą pomiędzy klawiaturami jest fakt, czy są one przewodowe czy bezprzewodowe. Zdecydowanie bardziej nowoczesne i wygodne w użytkowaniu są klawiatury bezprzewodowe. Nie wymagają kabla, a działanie opierają na łączności z komputerem, najczęściej przez malutki odbiornik, który wciśnięty jest w wyjście USB komputera. Klawiatura bezprzewodowa w połączeniu z bezprzewodową myszką daje nieograniczone wręcz możliwości i pełną swobodę.

Jak dobrać klawiaturę do laptopa?

Aby móc wymienić klawiaturę w laptopie, trzeba najpierw upewnić się, jaka klawiatura będzie potrzebna. W tym celu sprawdź w ustawieniach urządzenia dokładny model Twojego laptopa. Najlepiej w pasku Windows wpisać frazę "Informacje o systemie", a następnie kliknąć aplikację "Informacja o systemie". Uzyskasz w ten sposób pełną informację o modelu Twojego laptopa i jego serii. Kiedy te dane masz już zapisane, koniecznie odwiedź sklep internetowy oleole.pl, a w jego wyszukiwarkę wpisz model i numer seryjny Twojego laptopa. Na pewno znajdziesz w ten sposób model właściwy dla Twojego sprzętu, bez ryzyka pomyłki. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj: https://www.oleole.pl/laptopy-i-netbooki.bhtml

Na co zwrócić uwagę przy zakupie klawiatury?

Przede wszystkim, nawet, gdy posiadasz dokładny model laptopa, koniecznie sprawdź układ klawiszy. Nie wszystkie urządzenia mają identyczny układ klawiszy, a dotyczy to np. klawisza Enter. Różnice nie są duże, ale nie da się zamontować w laptopie o danym układzie znaków klawiatury o innym układzie. Istotną kwestią są zaczepy klawiatury. W nowej klawiaturze muszą one znajdować się dokładnie w tych samych miejscach, co w przypadku klawiatury starej. W przeciwnym razie zamontowanie klawiatury nie będzie możliwe. Jak to sprawdzić? Konieczne jest wymontowanie starej klawiatury i porównanie ze zdjęciem i schematem nowej. Jeśli nawet zaczepy są w identycznych miejscach, kwestią, o której nie możesz zapomnieć przy zakupie klawiatury do laptopa jest taśma połączeniowa, a konkretnie jej kształt. Taśma łączy klawiaturę z płytą główną. Musisz upewnić się, czy jej długość i kształt nie różni się nawet minimalnie od taśmy oryginalnej. Jeśli dostrzeżesz jakieś różnice, prawdopodobnie klawiatura nie będzie pasować do Twojego sprzętu. Klawiaturę zakup dopiero wtedy, kiedy masz pewność, że układ klawiszy jest ten sam, zaczepy są w tych samych miejscach, a taśma ma tę samą długość i kształt.

W jaki sposób wymienia się klawiaturę w laptopie?

Wymiana klawiatury w laptopie nie jest zadaniem trudnym, ale wymaga nieco precyzji. Zacznij od wyjęcia baterii z laptopa. W tym celu odwróć urządzenie i odepnij je od zasilania. Kiedy bateria będzie już wyciągnięta, odkręć śrubki znajdujące się na plecach sprzętu. Nad klawiaturą najczęściej znajduje się specjalna listwa maskująca śrubki. Wyjmij ją i odkręć śrubki mocujące. Kiedy już to zrobisz, wystarczy, że podważysz delikatnie klawiaturę. Możesz do tego celu użyć płaskiego śrubokrętu, ale uważaj! To bardzo delikatne zadanie. Kiedy dotrzesz już do samej klawiatury, pod nią znajdziesz z pewnością taśmę sygnałową, którą musisz odpiąć. Taśma ta łączy klawiaturę z płytą główną. Kiedy odepniesz tę taśmę, bez przeszkód wyjmiesz klawiaturę. Zanim jednak założysz nową, przelicz ilość pinów- musi ich być dokładnie tyle samo. Kiedy nowa klawiatura pojawi się już w miejscu starej, wystarczy tylko podpiąć taśmę i wkręcić wszystkie odkręcone śrubki, a następnie włożyć baterię do urządzenia. Gotowe!

O czym jeszcze trzeba pamiętać?

Wybierając klawiaturę do komputera, na którym np. dużo piszemy podczas codziennej pracy, warto zwrócić uwagę na taki "detal", jakim jest wysokość klawisz. Nie zastanawiamy się nad tym, jednak im wyższe są klawisze, tym większy ruch musimy wykonać przy każdym znaku, a to oznacza szybsze zmęczenie palców i dłoni. Jeśli dużo piszesz na klawiaturze, wybieraj modele jak najbardziej płaskie. Klawiatura musi być przede wszystkim wygodna w użytkowaniu.