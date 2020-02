Kilka wskazówek jak zabezpieczyć portfel kryptowalutowy

Obietnicą technologii blockchain i potęgi kryptowalut jest ich bezpieczeństwo. Blockchain uniemożliwia włamanie się do twojej kryptowaluty i jej kradzież, ponieważ blockchain jest bezpieczny przez rozproszoną bazę danych, która tworzy łańcuch blokowy. Blockchain to model bezpieczeństwa w Internecie, który nie tworzy w pełni bezpiecznego systemu dla użytkowników. Zagrożenia są bardzo szerokie i nie dotyczą tylko Naszego portfela cyfrowego, każda informacja, każdy Nasz ruch może być śledzony, także od strony dostawcy do Naszego klucza osobistego, także przy handlu kryptowalutami to już krótka droga hakerów, aby uzyskać dostęp do Naszych wirtualnych inwestycji.

Jak wzmocnić bezpieczeństwo?

Bezpieczny portfel Warto znaleźć portfel ze środkami bezpieczeństwa, który wykracza poza zwykłych dostawców portfeli. Są firmy, które dają Nam możliwość szyfrowania kluczy prywatnych, pakiety umożliwiające szyfrowanie najważniejszych danych i chroniące przed włamaniem i uzyskaniem poufnych informacji. Wi-Fi Zachowaj ostrożność przy korzystaniu z urządzenia, które ma portfel. Niebezpieczne strony internetowe i ryzykowne sieci Wi-Fi zagrażają Twojemu portfelowi. Jednocześnie nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru ani nie pożyczaj go nikomu. Rozdzielenie funduszy, użyj portfela sprzętowego Użytkownicy powinni zawsze mieć co najmniej dwa portfele cyfrowe (lub nawet więcej, zależy od liczby funduszy kryptowalutowych). Jeden portfel powinien być wykorzystywany do celów handlowych i transakcyjnych, a drugi portfel do przechowywania oszczędności i przechowywania w bezpiecznym miejscu. Ten rodzaj portfela musi być portfelem sprzętowym. W każdym razie kopia zapasowa kluczy prywatnych musi być bezpiecznie przechowywana offline (dobrym pomysłem jest podzielenie klucza prywatnego na 2-3 części i przechowywanie ich w różnych miejscach). Kontrola aktualizacji W przypadku aktualizacji najlepszym rozwiązaniem jest wyłączenie ich lub częsta kontrola, oczywiście tych aplikacji, które związane są z kryptowalutami. Warto również wstrzymać się z instalacją oraz poczekać na opinie innych użytkowników i w przypadku braku błędów bezpiecznie zainstalować lub zaktualizować wybraną aplikację. Koniec z phishingiem - e-mail i sieć Oszustwa związane z wyłudzaniem informacji za pośrednictwem Google Ads i poczty e-mail są powszechne w świecie kryptowalut. Oszustwa związane z wyłudzaniem informacji stają się coraz bardziej skomplikowane, upewnij się, że wiadomości e-mail otrzymane od firm oferujących portfele kryptowalutowe mają poprawną pisownię domen. Po wysłaniu stronie phishingowej swoich danych w tym klucza do portfela, możemy pożegnać się ze swoimi funduszami. Uwierzytelnienie dwuetapowe Najlepiej włączyć uwierzytelnianie dwuetapowe (2FA), jeśli pozwala na to Twój portfel. 2FA to po prostu podwójne uwierzytelnienie tego, kim jesteś. Uwierzytelnianie 2FA może odbywać się na różne sposoby - aplikacja Google Authenticator używa 6-cyfrowego kodu, który zmienia się z minuty na minutę i jest unikalny dla Ciebie, inną opcją jest dodanie identyfikacji biometrycznej jak odcisk palca. Niezależnie od tego, co wybierzesz, 2FA jest bardzo ważne w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Sprawdź dwukrotnie adres portfela Istnieją szkodliwe programy, które mogą edytować procedurę „kopiuj wklej” w celu wklejenia innego adresu, nowy adres należy do atakującego. Ważne jest, aby dokładnie sprawdzić adres, na który wysyłana jest każda transakcja płatnicza. Zwykle najlepiej jest wysłać mikropłatność jako weryfikację, a następnie wysłać większą płatność na zweryfikowany adres. Sprawdź znak bezpieczeństwa Podczas korzystania z portfela internetowego ważne jest, aby upewnić się, że w oknie adresu przeglądarki internetowej znajduje się znak bezpieczeństwa SSL. To oznacza bezpieczną pieczęć witryny i zapewnia, że ​​przeglądanie jest szyfrowane. Witryna powinna zaczynać się od HTTPS, a nie HTTP, a obok adresu URL powinien być widoczny znak blokady. Ponownie bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie w przypadku portfeli cyfrowych. Bezpieczny e-mail Użyj niepublicznego adresu e-mail do wszystkich swoich kont kryptowalutowych, w tym do wymiany. Dla tej poczty skonfiguruj weryfikację dwuetapową. Jak zawsze, utwórz silne hasło (w tym kilka unikalnych znaków).

Podsumowując...

Istnieje wiele sposobów, aby uchronić się przed zagrożeniami ze strony hakerów i innych wrogich stron. Jednak pamiętaj ostatecznie to Ty ponosisz odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego portfela. Kryptowaluty stale ewoluują, a systemy bezpieczeństwa są ulepszane, więc powinieneś podjąć wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa oraz być na bieżąco z najnowszymi ulepszeniami i aktualizacjami, które podnoszą bezpieczeństwo Twoich kryptowalut od niepowołanych osób.