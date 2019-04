Każdy z nas multi-screenersem?

Badanie pokazało, że zachowania Polaków dotyczące korzystania ze środków masowego przekazu wpisują się w globalny trend spadku liczby internautów korzystających z mediów tradycyjnych i popularyzacji cyfrowego modelu dostępu do treści, którego centrum staje się smartfon. Od poprzedniej edycji badania (2014) zaobserwowano przyrost odsetka użytkowników mediów digitalowych, w szczególności jeśli chodzi o internet w smartfonie (wzrost w tym kanale wyniósł 23 p.p.) przy istotnych spadkach wśród osób deklarujących korzystanie z tradycyjnych mediów (telewizja, radio czy prasa drukowana).

Jeżeli chodzi o aktywności podejmowane w świecie online, aż 69% badanych wskazało oglądanie różnego rodzaju krótkich form filmowych, seriali czy filmów pełnometrażowych jako najczęstszą (obok korzystania z poczty email - 64%) aktywność wykonywaną w internecie. Dłuższe materiały audio-wideo są wciąż zdecydowanie częściej oglądane na komputerach, a smartfony dominują w oglądalności tzw. short form video. Na całej próbie badanych oglądanie krótkich formatów audio-wideo na inteligentnych telefonach deklarowało 49%. Zawężając próbę do samych użytkowników smartfonów odsetek ten sięgnął 56%. Uwzględniając też tablety, short form video definitywnie przestało więc być domeną PC.

W porównaniu do poprzedniej edycji badania we wszystkich modelach multiscreen zaobserwowano wzrost aktywności. Ogólny wskaźnik, uwzględniający wszystkie modele, wzrósł w omawianym okresie z 83% do 93%. Oznacza to, że prawie wszyscy korzystają przynajmniej od czasu z co najmniej dwóch ekranów jednocześnie. Największy wzrost dotyczy jednoczesności zachowań w dwóch urządzeniach cyfrowych i wynosi 79% (wzrost o 29 p.p.). Jednoczesne korzystanie z urządzenia cyfrowego także wzrosło i wynosi odpowiednio: gdy główną aktywnością jest oglądanie telewizji - 90%, w przypadku zaś, kiedy jest to korzystanie z urządzenia cyfrowego – 84%.

Wyraźny jest wpływ telewizji na aktywności w sieci związane z markami. Wyniki badania potwierdzają, że wyraźny jest impuls, pod wpływem którego widzowie telewizji podejmują różnego rodzaju działania w sieci. 61% badanych wymieniło przynajmniej jedną z aktywności związanych z markami. Choć dane te nie odnoszą się do frekwencji tego typu działań, wskazują na potencjał synergii i możliwości wykorzystania w działaniach marketingowych – tym bardziej, że na przestrzeni ostatnich czterech lat widoczna jest tendencja wzrostowa tego typu działań.

Na potrzeby raportu przeprowadzano badanie CAWI użytkowników internetu w wieku 15 i więcej lat. Badana próba jest reprezentatywna ze względu na płeć, wiek i częstotliwość korzystania z sieci Badanie zrealizowano w październiku i listopadzie 2018 roku. Dobór próby: RTS/ROS; wielkość próby: N=1627.

Źródło: IAB Polska