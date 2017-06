Karta graficzna, wyświetlacze, monitory. Przegląd #sprzęt

W sprzedaży dostępny jest Forerunner 935 od Garmina. Jest to biegowy i triathlonowy zegarek GPS z nowymi narzędziami pomiaru wydolności i technologią nadgarstkowego pomiaru tętna Elevate™. Oprócz całodobowego pomiaru tętna Forerunner 935 posiada nowe funkcje, pozwalające sportowcom dostosować swój trening i regenerację. Waży zaledwie 49 gramów i zapewnia łatwą, wygodną obsługę podczas treningu (źródło: materiał prasowy firmy Garmin).

W ofercie sklepów Biedronka znalazły się dwa urządzenia marki Hykker – głośnik bezprzewodowy Splash BT i Power Bank Solar 4000, każdy po 49,99 zł. Głośnik Splash BT został stworzony do bezprzewodowego odtwarzania muzyki z tabletów, smartfonów, odtwarzaczy mp3 oraz laptopów, dzięki wbudowanemu modułowi Bluetooth. Power Bank Solar 4000 to źródło energii o pojemności 3900 mAh, co pozwala na naładowanie nawet kilku urządzeń na jednym cyklu (źródło: materiał prasowy firmy Hykker).

Nowa seria monitorów do domu i biura AOC 90 obejmuje pięć modeli - dwa o przekątnej 24" - I2490VXQ i I2490PXQU oraz trzy monitory 27-calowe - I2790VQ, I2790PQU i Q2790PQU. Wszystkie prezentowane monitory pracują na matrycach IPS o rozdzielczości 1920 x1080 pikseli, z wyjątkiem Q2790PQU, który wyświetla obraz w rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli. Wszystkie modele monitorów AOC podlegają 3-letniej gwarancji producenta (źródło: materiał prasowy AOC).

Firma LG Display zaprezentowała pierwszy na świecie elastyczny i przezroczysty wyświetlacz OLED o przekątnej 77 cali. To pierwszy i największy na świecie tego typu panel OLED o rozdzielczości Ultra HD 3840 x 2160 pikseli. Przezroczysty (na poziomie ok. 40%) wyświetlacz LG można zwinąć w rolkę o promieniu 80 mm bez żadnego wpływu na jego działanie (źródło: materiał prasowy LG).

Nowe karty graficzne SAPPHIRE GPRO z serii E przeznaczone są dla digital signage, medycyny, lotnictwa, wojska oraz automatów do gier. Najmocniejszy model GPRO E9260 oferuje moc obliczeniową 2,5 TFLOPS i pozwala na podłączenie dwóch ekranów 5K @ 60 Hz. Najbardziej energooszczędna, chłodzona pasywnie karta niskoprofilowa GPRO E6465 pobiera mniej niż 30 W energii elektrycznej i umożliwia podłączenie czterech ekranów 4K @ 30 Hz (źródło: materiał prasowy Sapphire).

