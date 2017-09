Jesteś fotografem ślubnym? Daj się znaleźć!

Konkurencja na rynku fotografów ślubnych jest bardzo duża, dlatego trzeba się tak wyróżnić, aby przyciągnąć uwagę potencjalnych klientów, a także wiedzieć, gdzie zaprezentować swoje usługi i jak szukać swoich klientów.

Pierwszym krokiem będzie zbudowanie swojego własnego portfolio. Wybierając fotografa ślubnego pary młode w pierwszej kolejności oglądają zdjęcia zrobione przez daną osobę, aby sprawdzić, czy jest to właśnie tego, czego szukają. Dlatego warto mieć przygotowane próbne zdjęcia, które będziemy mogli zaprezentować klientowi. W tym celu bardzo ważna będzie profesjonalna strona internetowa oraz profile w mediach społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram, gdzie będziemy mogli zaprezentować swoje prace, a także zyskamy bezpośredni kontakt z potencjalnymi klientami np. poprzez grupy zrzeszające osoby przygotowujące się właśnie do ślubu. Swoje usługi warto też promować na portalach ślubnych, takich jak np. Wedding.pl. Znajduje się tam m.in. największy katalog usługodawców ślubnych w Polsce. Fotograf może założyć tutaj swoją wizytówkę, opowiedzieć o swoich doświadczeniach i kwalifikacjach, a także zaprezentować swoje portfolio zdjęć.

Bardzo dobrze jeśli przedstawiając swoje usługi podkreślisz, że jesteś przede wszystkim specjalistą od fotografii ślubnej i na tej dziedzinie się skupiasz, a nie chwalić się wszechstronnością. Dla klienta będzie trochę niewiarygodne, że ktoś uważa się za eksperta we wszystkich dziedzinach. Lepiej zająć się więc tylko fotografią ślubną i być w tym najlepszym.

Przygotowując własne portfolio staraj się zamieścić w nim zdjęcia, które wyróżnią cię na tle innych fotografów ślubnych. Znajdź swój własny styl fotografowania, coś co będzie tylko twoje, ale jednocześnie uniwersalne, tak aby przypaść do gustu dużej grupie odbiorców. Musisz, jak najdokładniej pokazać, czego można oczekiwać po twoich zdjęciach, a także że jesteś otwarty na różne pomysły.

Zaczynając zastanów się, kim jest twój potencjalny klient, jakiej usługi oczekuje, jakie trendy w fotografii ślubnej są obecnie na czasie i na jakich aspektach młodym parom najbardziej zależy, czy bardziej liczy się tradycja czy też poszukiwane są fotografie kreatywne i oryginalne. Musisz rozumieć swojego klienta, wiedzieć o nim wszystko i być w stanie wyjść naprzeciw jego oczekiwaniom. Często klienci sami nie wiedzą, o czym marzą, dlatego musisz im doradzić, podpowiedzieć, w końcu to ty zajmujesz się fotografią ślubna. To co tobie wydaje się oczywiste, dla klienta może być czymś nowym i zaskakującym.

W wykonywaniu swoich usług nie należy skupiać się tylko na jednym konkretnym mieście, warto być elastycznym i świadczyć usługi na terenie całej Polski. Miejsce zamieszkania nie powinno cię ograniczać. Warto przygotować swoje profesjonalne wizytówki i zawsze mieć je ze sobą, nigdy bowiem nie wiemy, gdzie spotkamy potencjalnego klienta.

Pamiętaj, że bardzo ważne jest nie tylko dotarcie dla klienta, ale też przekonanie go do siebie. Dlatego zwróć uwagę choćby na sposób, w jaki rozmawiasz z klientem. Po pierwsze cierpliwie go wysłuchaj i nie wykłócaj się. Staraj się sprawiać wrażenie osoby pewnej siebie, profesjonalnej, uprzejmej, konkretnej, zaradnej, a jednocześnie takiej, dla której fotografia to prawdziwa pasja, a nie tylko sposób na zarobek.