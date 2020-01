Jakiej muzyki najczęściej słuchamy podczas uprawiania sportu? Spotify podzielił się trendami z 2019 roku

Utwór „Till I Collapse” Eminema jest najczęściej odtwarzanym kawałkiem na playlistach do ćwiczeń. Ed Sheeran i Justin Bieber z utworem „I Don't Care” zajęli drugie miejsce na światowej top liście piosenek najczęściej wybieranych na czas treningów, a zaraz za nimi uplasowały się kawałki „Dance Monkey” Tonesa and I, „If I Can’t Have You” Shawna Mendesa i „Beautiful People” Ed Sheerana, nagrany razem z Khalidem.

Na playlistach z piosenkami do ćwiczeń królują również takie utwory jak: „thank u, next” Ariany Grande, „Good as Hell” Lizzo i „Love Myself” Hailee Steinfeld. Playlista „Beast Mode” cieszy się największą popularności wśród trenujących użytkowników platformy.

Jak wynika z zestawienia, najczęściej spotykany aktualnie rodzaj treningu to bieganie. To właśnie tej dyscyplinie użytkownicy Spotify poświęcili najwięcej playlist. Dynamicznie rośnie także popularność jogi - ilość playlist dedykowanych tej dyscyplinie sportu w samej Szwecji wzrosła o 521%.

Dane Spotify pokazują również, że w ciągu ostatniego roku liczba odtworzeń playlist dedykowanych medytacji wzrosła o 113%, czyli więcej niż w przypadku jakiegokolwiek innego rodzaju treningu. Zauważalny wzrost odnotowała również liczba odtworzeń playlist do pilatesu (71%) i treningu siłowego (66%). Według prognoz serwisu w 2020 roku ich popularność nabierze jeszcze większego rozmachu.

Natomiast słuchalność podcastów dotyczących zdrowia i fitness wzrosła o 145%. Użytkownicy Spotify coraz częściej odtwarzają je „do poduszki”. Najpopularniejszym obecnie podcastem w kategorii zdrowie i fitness jest „Sleepy”, gdzie prowadzący Otis Gray czyta klasyczne powieści, aby pomóc słuchaczom zasnąć.

Top utwory do ćwiczeń w Polsce w 2019:

„Don't Call Me Up” - Mabel „Ritual” - Jonas Blue, Rita Ora, Tiësto „I Don't Care (with Justin Bieber)” - Ed Sheeran, Justin Bieber „SOS (feat. Aloe Blacc)” - Aloe Blacc, Avicii „Rescue Me” - OneRepublic „So Am I” - Ava Max „Polaroid” - Jonas Blue, Lennon Stella, Liam Payne „i'm so tired…” - Lauv, Troye Sivan „Harder (with Bebe Rexha)” - Bebe Rexha, Jax Jones „REMEDY” - Alesso

Top utwory do ćwiczeń na świecie w 2019:

„Till I Collapse” - Eminem, Nate Dogg „I Don't Care” - Ed Sheeran, Justin Bieber „Dance Monkey” - Tones and I „If I Can't Have You” - Shawn Mendes „Beautiful People” - Ed Sheeran, Khalid „Sucker” - Jonas Brothers „SICKO MODE” - Travis Scott „Higher Love” - Kygo, Whitney Houston „Lose Yourself” - Eminem „i'm so tired…” - Lauv, Troye Sivan

Najpopularniejsze rodzaje treningów na świecie:

Bieganie Joga Trening siłowy Medytacja Spinning

Pory dnia, kiedy playlisty do ćwiczeń są najchętniej odtwarzane na świecie:

Wieczorem (17:00-21:00) Wcześnie rano (6:00-9:00) Rano (9:00-12:00) Popołudnie (12:00-17:00) Późny wieczór (21:00-1:00)

Kraje, które najczęściej słuchają playlist dedykowanych jodze:

Szwecja Norwegia Islandia Dania Szwajcaria Australia Liechtenstein Holandia Nowa Zelandia Austria

Kraje z największą liczbą odtworzeń muzyki do ćwiczeń:

Norwegia Szwecja Dania Irlandia Kanada Australia UK Nowa Zelandia Islandia USA

Grupy wiekowe, które słuchają najwięcej muzyki do ćwiczeń: