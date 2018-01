Jakie witryny warto zabezpieczyć certyfikatem SSL?

Specjaliści od SEO zalecają właścicielom witryn, aby zdecydowali się na zabezpieczenie ich certyfikatami SSL. Od jesieni zeszłego roku, Google informuje bowiem każdą osobę odwiedzającą stronę, czy jest ona zabezpieczona i traktuje niezabezpieczone strony jako potencjalnie niebezpieczne. Sprawia to również, że strona znajduje się znacznie niżej w rankingach.

Co ciekawe, każdy kto odwiedza daną witrynę, ma możliwość zweryfikowania tego, czy posiada ona certyfikat SSL. Jest to bowiem widoczne w jej adresie (https używa zawsze certyfikatu, w przeciwieństwie do http – warto na to zwrócić uwagę). Poza tym, różne firmy w różny sposób oznaczają swój certyfikat. Niekiedy jest to adres w kolorze zielonym lub symbol małej kłódki w rogu.

Czym jest certyfikat SSL i do czego służy?

Skrót SSL pochodzi z języka angielskiego (Secure Socet Layer).

Protokół umożliwia transport zaszyfrowanych specjalnym kluczem danych z komputera konkretnego użytkownika do określonego serwera.

Taki certyfikat informuje użytkowników i wszystkich klientów strony o tym, że ich dane są w pełni bezpieczne i zawsze chronione.

Żaden inny użytkownik nie ma możliwości zmiany tych danych. Jeżeli jednak podejmie taką próbę, certyfikat natychmiast poinformuje o tym, właściciela strony.

Obecnie zaleca się, aby każdy właściciel strony www zdecydował się na taki certyfikat. W pierwszej kolejności, powinny się na to zdecydować wszelkie urzędy i większe firmy. Poza tym, sklepy internetowe i wszelkie miejsca, w których płaci się kartą online. Dzisiaj na większości stron użytkownicy rejestrują się podając swoje wrażliwe dane osobowe. Certyfikatów SSL nie należy jednak ograniczać jedynie do witryn, które zbierają dane.

Kwestia pozycjonowania stron www

Właścicielom witryn www zawsze zależy na tym, aby znajdowały się jak najwyżej w rankingach Google. Warto pamiętać o tym, że gigant zapowiada, iż będzie sprawdzać, czy dana strona posiada certyfikat SSL i na tej podstawie umieszcza ją wyżej w rankingu bądź w przypadku braku ssl oznaczać ją jako potencjalnie niebezpieczną. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ szereg innych zabiegów, za które trzeba zapłacić specjalistom nie ma wówczas takiego sensu.

Google informuje nawet odwiedzających daną stronę, że nie posiada ona certyfikatu SSL i traktuje ją jako stronę potencjalnie niebezpieczną. Taka sytuacja ma również miejsce w przypadku korzystania w przeglądarce Chrome z trybu incognito.

Trzy klasy certyfikatów SSL

Specjaliści wskazują, że obecnie certyfikaty SSL można uszeregować według trzech klas:

Domain Validation,

Organization Validation,

Extended Validation.

Każda z powyższych klas wskazuje na to, jak weryfikowana jest osoba lub firma, która występuje o nadanie takiego certyfikatu i chce go kupić. W przypadku pierwszej z klas, weryfikuje się jedynie to, czy ktoś ma prawo do posługiwania się daną domeną. Taki certyfikat bez problemu uzyska więc właściciel każdej strony internetowej.

Kolejna klasa, wymaga już weryfikacji danych osoby lub firmy. Najczęściej, wymagany jest wyciąg z KRS lub umowa zawarcia spółki. Poza tym, sprawdza się oczywiście prawo do posługiwania domeną. W przypadku trzeciej klasy, weryfikuje się już wiele kwestii, jak chociażby status prawny danego organu i to, czy fizycznie firma lub instytucja istnieje. O takie certyfikaty występują najczęściej urzędy i duże, poważne firmy.

Szereg korzyści z posiadania certyfikatu

Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem certyfikatu SSL dla swojej strony, na pewno jest to dobrym pomysłem. Za kilka miesięcy, będzie to już absolutnie koniecznością, ponieważ użytkownicy zaczną wybierać strony dla nich bezpieczne i pewne. Każdemu zależy na tym, aby znajdować się na faktycznej stronie i nie być przenoszonym w inne miejsca. Taki certyfikat jest to w stanie zagwarantować.

Poza tym, dobrze jest myśleć o bezpieczeństwie danych swoich użytkowników. Z pewnością jest ono dla nich istotne i coraz więcej osób zwraca na ten fakt uwagę. Tak wiele czynności wykonuje się dziś online, że lepiej nie ryzykować udostępnieniem danych wrażliwych. Dobry certyfikat SSL to same korzyści dla obu stron.

Twoja strona posiadająca certyfikat SSL na pewno znajdzie się też wyżej w wynikach wyszukiwania, co jest największą zaletą. Jeśli zainteresował Cię ten temat i chciałbyś go bardziej zgłębić, wejdź na https://www.domena.pl/hosting/ssl, gdzie możesz dowiedzieć się więcej o zaletach posiadania certyfikatu. Na stronie możesz też poznać dwa oferowane certyfikaty bezpieczeństwa - RapidSSL 128/256 bitowy oraz Rapid SSL Wildcard.

Pierwszy z nich przyda się przede wszystkim właścicielom pojedynczych domen. Ci zaś, którzy posiadają więcej subdomen, powinni zdecydować się na drugą opcję, która jest nieco droższa. Jest to również bardziej profesjonalny certyfikat.

Autor: Karina Owczarzak, Domena.pl



Artykuł przygotowany we współpracy z Agnat Sp. z o.o.