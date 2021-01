Jakie usługi może nam zaoferować agencja detektywistyczna?

Policja, czy agencja detektywistyczna?

W sprawach o charakterze kryminalnym z pewnością należy zgłaszać się do odpowiednich służb państwowych, jednak z uwagi na często skomplikowane procedury oraz natłok zajęć, podejmowane czynności są zwykle czasochłonne, czy nawet niewydolne. I nie wynika to absolutnie ze złej woli funkcjonariuszy, lecz z ograniczeń kadrowych, organizacyjnych i prawnych, z którymi muszą się borykać.

A co w przypadku skomplikowanych relacji rodzinnych? Doprawdy trudno sobie wyobrazić dzielnicowego ingerującego w relacje panujące pomiędzy małżonkami. Nasz system prawny nie zajmuje tego typu sprawami, zatem organy ścigania są w tych wypadkach bezsilne.

Osoby prowadzące aktywną działalność gospodarczą także powinny się liczyć z ingerencją konkurujących podmiotów, mających na celu wydobycie tajemnic przedsiębiorstwa w celu osłabienia pozycji na rynku. Czynnikiem najistotniejszym, a jednocześnie najsłabszym ogniwem w każdej firmie są ludzie. Zaufanie jest sprawą niezwykle istotną, lecz niestety najczęściej właśnie ono przysparza największych problemów. Najprościej byłoby zabezpieczyć własne tajemnice korporacyjne poprzez skuteczny wywiad gospodarczy obejmujący wszystkie aspekty działania firmy. I w tym wypadku nie można liczyć na określone służby państwowe, które mogą wkroczyć dopiero po dokonaniu czynu zabronionego. Jednym słowem, jesteś praktycznie bezbronny, nie znając ani źródła, ani metod działania potencjalnej konkurencji, przed powstaniem szkody.

Dużą szkodliwością w prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez wynajem pomieszczeń są niesolidni lokatorzy, niepoczuwający się do obowiązku uiszczania swoich zobowiązań. Wiąże się to z niemożnością poprawnego administrowania nieruchomością, brakiem płynności finansowej oraz najczęściej bezzwrotnego kredytowania takich osób. Sam wyrok eksmisyjny często jest niemożliwy do wykonania z różnych powodów, niezależnych od dobrej woli i możliwości właściciela budynku.

Skuteczność, prywatność i bezpieczeństwo.

Jedynym rozwiązaniem w powyższych sytuacjach, jest wynajęcie profesjonalisty, który gwarantuje skuteczność, choćby dlatego, że Twoja sprawa nie jest dla niego jedną z wielu, jest priorytetem!

Zatem słusznie oczekując najwyższej efektywności, swoje kroki należy skierować do biura detektywistycznego, kierując się przy wyborze doświadczeniem firmy oraz zapleczem operacyjnym i technicznym. Bez wątpienia te wymogi w pełni spełnia biuro detektywistyczne ProDetektyw, bazujące na doświadczeniu kadry detektywistycznej składającej się z byłych funkcjonariuszy CBŚP, oficerów kryminalnych oraz wydziałów do walki ze zorganizowaną przestępczością gospodarczą. Pośród swoich specjalistów firma detektywistyczna zatrudnia także byłych żołnierzy jednostek „GROM”, „BOA”, a nawet funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Licencjonowani detektywi są w stanie dotrzeć niemal do wszystkich tajemnic firmowych, oraz rodzinnych polegając na własnym doświadczeniu, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii z zakresu obserwacji i dokumentacji dowodowej.

Zakres działania agencji detektywistycznej ProDetektyw:

Sprawy rodzinne/rozwodowe;

Sprawy kryminalne (kradzież, szantaż, niszczenie mienia itp.);

Sprawy gospodarcze (windykacja, wywiad gospodarczy itp.);

Wykrywanie podsłuchów oraz lokalizatorów GPS itp. ;

Ochrona osobista oraz mienia.

O najwyższych standardach obowiązujących w ProDetektyw świadczy ponadto fakt, że każde zlecenie jest drobiazgowo analizowane i klient ma prawo oczekiwać uczciwej oceny co do możliwości skutecznej realizacji, przed przystąpieniem agencji do działania. Dzięki takiemu podejściu nie jesteś narażony na niepotrzebne wydatki w przypadku niemożności skutecznego działania. Wynajęcie detektywa nie wiąże się zatem z niewiadomą, co do efektywności podejmowanych działań.

Warto także dodać, że przy odpowiedniej interpretacji księgowej, koszty związane z obsługą gospodarczą świadczoną przez biuro detektywistyczne, mogą być zaliczone w poczet kosztów uzyskania przychodu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prywatny detektyw w żadnym stopniu nie jest władny zastępować ani wyręczać służb państwowych. Celem nawiązania takiej współpracy jest jedynie znaczące usprawnienie przebiegu postępowania z uwagi na koncentrację biura na potrzebach konkretnego klienta. Możesz być zatem pewien, że Twoja sprawa nie utknie gdzieś w zakamarkach przepastnych archiwów. Delegowany detektyw stale będzie w kontakcie, informując na bieżąco o przebiegu podejmowanych działań.

