Jaki obrus na stół wielkanocny? Najpiękniejsze propozycje

Kiedy wypadają święta wielkanocne 2019?

Każdy z nas zaraz po Nowym Roku zadaje sobie jedno pytanie: kiedy wypadają święta wielkanocne? Chcemy dobrze się przygotować na ten moment tak, żeby jak najlepiej podjąć gości w naszym domu. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że Wielkanoc w przeciwieństwie do świąt Bożego Narodzenia, jest świętem ruchomym, co oznacza, że każdego roku przypada w innym dniu, a nawet miesiącu. Zazwyczaj jest to marzec lub przełom marca i kwietnia. Wielkanoc 2019 wypada wyjątkowo późno, bo dopiero 21 kwietnia. To właśnie w niedzielę 21 kwietnia usiądziemy z bliskimi przy wspólnym stole, podzielimy się jajkiem i złożymy sobie życzenia.

Modne dekoracje na świąteczny stół

Stół wielkanocny to wizytówka każdego domu. Powinien być elegancki, wręcz dostojny. Aby taki był, należy nie tylko wybrać piękny obrus wielkanocny, ale także postawić na odpowiednie dodatki. Wszelkie drobiazgi związane z Wielkanocą wniosą do naszych domów niezwykły klimat i wspaniale podkreślą atmosferę tego okresu.

W tym sezonie stawiamy głównie na dekoracje w kolorze żółtym i zielonym. Wybieramy żółte kwiaty takie, jak żonkile, tulipany i hiacynty, które wprowadzą energetyczny nastrój w iście wiosennym stylu. Sięgamy do korzeni i sadzimy w doniczkach rzeżuchę. Ozdobiona kolorowymi kurkami, kurczaczkami lub barankami, skutecznie ożywi świąteczny stół. Modne ozdoby na świąteczny stół to także stroiki i wianki wykonane z naturalnych materiałów. Można tu wykorzystać bukszpan oraz bazie. Ciekawym akcentem będą też kolorowe pisanki, ustawione na półmisku lub w koszyczku. Dzięki nim, wielkanocna oprawa zyska wiele uroku, a chwile spędzone przy stole będą czystą przyjemnością. Tworząc aranżację wielkanocnego stołu warto zadbać o to, aby pojedyncze drobiazgi tworzyły spójną całość razem z obrusem wielkanocnym.



Nie możemy również zapomnieć o właściwej zastawie stołowej. Ona także jest częścią wystroju stołu. Tak naprawdę to od niej powinna zależeć cała świąteczna oprawa. Co to oznacza? Jeśli dysponujemy elegancką zastawą stołową w kolorze białym lub kremowym, wówczas możemy pokusić się o bardziej kolorową dekorację. Przy białej zastawie, wspaniale zaprezentuje się kolorowy obrus świąteczny wielkanocny. A jeśli mimo wszystko, wybierzemy biały obrus, to całość pięknie ożywią kolorowe kwiaty i dodatki w postaci wzorzystych pisanek czy kolorowych figurek zajączków i kurczaczków. W momencie, kiedy świąteczna zastawa jest kolorowa, warto postawić na bardziej stonowany wystrój stołu. Doskonałym tłem dla takiej zastawy będzie biały obrus wielkanocny oraz białe dodatki. W tym sezonie bardzo modne są także akcenty w kolorze srebra, które stanowią interesującą alternatywę dla białych akcesoriów.

Obrusy wielkanocne – haftowane czy zwykłe?

Piękne obrusy wielkanocne to niezwykle ważny element aranżacji. To, jakie wybierzemy zależy przede wszystkim od efektu, jaki chcemy osiągnąć. Jeśli zależy nam na klasycznej i tradycyjnej oprawie stołu, wówczas odpowiednim wyborem będą obrusy haftowane. Mimo, że eksperci od wystroju wnętrz prześcigają się w propozycjach dekoracji wielkanocnych stołów, to jednak wciąż podkreślają, że nieprzemijającym trendem jest klasyka. Stół będzie wytworny i luksusowy w momencie, kiedy położymy na nim obrus haftowany - w odcieniu śnieżnobiałej bieli lub łagodnego beżu. Haftowane obrusy uważane są bowiem za najbardziej szykowne.

Doskonale sprawdzają się w wystrojach klasycznych i rustykalnych. Jeśli mimo wszystko haftowane obrusy nie do końca pasują do naszej wizji, wówczas możemy postawić na bardziej nowoczesny obrus. Do wyboru mamy obrusy gładkie, z delikatną ornamentyką oraz z dużymi nadrukami. Te ostatnie najbardziej skupiają na sobie całą uwagę. Jeśli nasze wnętrza są oszczędne w kolorach, a do tego są utrzymane w minimalistycznym stylu, kolorowe obrusy (również te z nadrukami) skutecznie je ożywią. Tak więc – haftowane obrusy polecane są zwolennikom tradycji i klasyki, z kolei obrusy kolorowe i z nadrukami będą idealną propozycją dla fanów nowoczesnych rozwiązań.

Jak dobrać kształt i wielkość obrusu?

Aby stół wielkanocny prezentował się naprawdę dobrze, należy dobrać obrus do jego rozmiaru i kształtu. Dlaczego? Bo nawet najpiękniejszy obrus wielkanocny nie podkreśli w pełni eleganckiego wystroju wnętrza, jeśli nie będzie dobrze dopasowany do stołu. Co powinniśmy zrobić? Przede wszystkim dokładnie zmierzyć nasz stół. Jeśli stół ma wymiary 100x120 cm, to obrus powinien mierzyć 140x160 cm. Jeśli stół ma wymiary 60x60 cm, to obrus powinien mierzyć 100x100 cm. Chodzi bowiem o to, aby z każdej strony zwisało 20 centymetrów tkaniny. W przypadku stołu okrągłego, pod uwagę należy wziąć średnicę blatu i dodać do niej 40 cm. Tak więc dla stołu o średnicy 80 cm, najbardziej odpowiedni będzie obrus o średnicy 120 cm. Tyle wielkość. Z kształtem jest o wiele prościej. Na stół kwadratowy wybieramy zawsze kwadratowy obrus. Na stół prostokątny – prostokątny. Na stół okrągły można wybrać obrus okrągły lub kwadratowy.

Gdzie tanio i szybko kupić obrus wielkanocny?

Obrusy serwetki wielkanocne można kupić w eleganckich butikach i znanych sieciówkach oferujących produkty do upiększania i wyposażenia wnętrz. Wygodnym rozwiązaniem jest natomiast sklep internetowy. Decydując się na zakupy online, możemy zaoszczędzić sporo czasu i energii. Wystarczy wygodnie rozsiąść się w fotelu i na spokojnie wybrać obrus, który sprosta naszym potrzebom i oczekiwaniom. Obrusy haftowane, białe i nowoczesne obrusy z nadrukiem oferuje m.in. sklep internetowy Posciel.Mazury.pl. To właśnie w nim można kupić obrusy duże i małe, kwadratowe, prostokątne i okrągłe. Sklep oferuje obrusy wielkanocne utrzymane w różnych stylach, tak więc każdy z nas ma szansę znaleźć ten najbardziej odpowiedni. Co ważne, wszystkie obrusy dostępne są w bardzo atrakcyjnych cenach.