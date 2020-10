Jaką lodówkę wybrać?

Przechowywanie żywności bez lodówki byłoby właściwie niemożliwe. Z tego też powodu takie urządzenie uważa się obecnie właściwie za obowiązkowy element wyposażenia w kuchni. W sklepach dostępne są aktualnie przeróżne modele lodówek, od tych najbardziej podstawowych, aż po takie, które zapewniają nam znacznie więcej niż tylko chłodzenie. Jeśli więc mamy w naszych planach kupno nowej lodówki, to musimy wiedzieć, że czeka nas niemałe wyzwanie, gdyż wybór w tym zakresie mamy naprawdę imponujący. Atutem jest tu jednak fakt, że dzięki temu możemy dopasować sprzęt, który spełni wszelkie nasze oczekiwania i będzie doskonale dopasowany do naszych potrzeb. Jakie pytania powinniśmy sobie zadać przed zakupem lodówki? Jakie parametry urządzenia zapewnią nam jego sprawne i oszczędne działanie?

Wielkość lodówki — jak dopasować idealny rozmiar?

Czy istnieje coś takiego jak idealny rozmiar lodówki? Jasne, że tak! Idealny to taki, który dopasowany jest do naszych indywidualnych potrzeb. W jednym domu doskonale sprawdzi się malutka lodówka, wyposażona w jedną półkę. W innym natomiast nawet największy dostępny w sklepie model może okazać się ciut za ciasny, by pomieścić przechowywaną żywność. Tu wszystko zależy od naszych preferencji i przyzwyczajeń zakupowych oraz kulinarnych. Bardzo istotnym czynnikiem jest także liczba domowników.

Planując kupno nowej lodówki, musimy wziąć pod uwagę jej wymiary. To ważne głównie ze względu na dopasowanie jej rozmiaru naszej kuchni. Rozmiar to jednak nie tylko liczby. W sklepach takich jak https://www.euro.com.pl/lodowki.bhtml dostępne są bowiem różne modele lodówek, które oferują nam zróżnicowaną ilość przestrzeni do przechowywania. Pierwszym z nich są lodówki jednodrzwiowe. Występują w różnych konfiguracjach rozmiarowych i mogą, lecz nie muszą być wyposażone w wewnętrzną zamrażarkę. Świetnie sprawdzą się szczególnie w małych mieszkaniach. Lodówki dwudrzwiowe to natomiast bardzo praktyczne rozwiązanie. Osobna chłodziarka i zamrażarka zapewniają w tym przypadku komfortowe przechowywanie. Dla dużych rodzin oraz po prostu osób wymagających idealnym wyborem będą lodówki Side by Side. Składają się z chłodziarki i zamrażarki, które usytuowane są obok siebie.

Lodówka wolnostojąca czy do zabudowy — jaką wybrać?

To pytanie zadaje sobie z pewnością większość osób, planujących urządzanie swej kuchni od tak zwanego zera. Obie te opcje mają wiele atutów. Na co jednak lepiej się zdecydować i które z tych rozwiązań zapewni nam większą swobodę działania? W przypadku lodówek do zabudowy sprawa jest dość skomplikowana. Urządzenie takie powinno bowiem być idealnie dopasowane do konkretnych parametrów, a także wielkości wnęki oraz mebla, który miałby stanowić obudowę. Co więcej, mebel ten, by kuchnia prezentowała się ładnie, musi być dopasowany do reszty kompozycji. Jest to więc dobra opcja jedynie wtedy, gdy decydujemy się na remont generalny kuchni.

Lodówka wolnostojąca bez wątpienia zapewnia nam znacznie większą swobodę działania. Tutaj jedynym ''sztywnym'' parametrem, jakiego musimy się trzymać, jest wymiar takiego sprzętu. Reszta może być naszą własną inwencją. Mamy naprawdę wiele możliwości. Co więcej, obecnie lodówki wolnostojące zachwycają swym designem, co sprawia, że stanowią dodatkową ozdobę kuchni. Bez trudu wybierzemy urządzenie, które wspaniale dopełni zarówno przestrzeń nowoczesną, jak i klasyczną.

Idealna lodówka — nowoczesne technologie i funkcjonalne wyposażenie

Nowoczesne lodówki oferują obecnie znacznie więcej funkcji niż jedynie chłodzenie. Kupując więc takie urządzenie, koniecznie zwróćmy uwagę na takie dodatkowe udogodnienia. Może się bowiem okazać, że dzięki temu eksploatacja będzie znacznie przyjemniejsza. Jedną z bardzo ciekawych opcji, jakie zapewniają niektóre lodówki, jest na przykład funkcja kostkarki. Przede wszystkim jest to po prostu bardzo wygodne. Podobnie jest także z dystrybutorem wody.

Godne uwagi bez wątpienia są lodówki z systemem No Frost. Obecnie wiele urządzeń jest w nie wyposażonych. Technologia ta pomaga zapewnić wewnątrz chłodziarki idealny poziom wilgotności, dzięki czemu nie gromadzi się w niej szron, lód czy też woda. Więcej wskazówek na ten temat znajdziemy na https://www.euro.com.pl/artykuly/wszystkie/artykul-lodowka-jak-wybrac.bhtml.

Lodówka na lata — gdzie taką kupić?

Mówimy o wielu czynnikach, które powodują, że dopasowanie idealnej dla siebie lodówki będzie łatwiejsze. Zapomnieliśmy jednak o jednej z najważniejszych kwestii, czyli o jej jakości. Lodówka musi być po prostu porządnie wykonana, by mogła służyć nam przez długie lata. Dotyczy to zarówno jej wnętrza, jak i warstwy zewnętrznej. W tym przypadku gwarancją najlepszej jakości jest przede wszystkim producent. Lodówki najlepszych marek o doskonałych parametrach znajdziemy na przykład w rankingu na https://www.euro.com.pl/artykuly/wszystkie/artykul-ranking-lodowek.bhtml.